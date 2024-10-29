74 ألف دولار مجموع الجوائز النقدية للدورة الثانية عشرة..انطلاق أعمال جائزة يوسف بن أحمد كانو

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المشاركة في المسابقة الرئيسية متاحة للباحثين والأكاديميين من جميع الدول العربية

إطلاق فئة الفن التشكيلي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية

المسابقة العلمية الجامعية تستهدف طلبة وتحفيزهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬أعلنت‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أقيم‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بحضور‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومؤسسي‭ ‬المراكز‭ ‬الفنية‭ ‬والجاليرهات‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقسيمه‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬مصغرة،‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬ثلاث‭ ‬مسابقات‭ ‬وجوائزها‭ ‬النقدية‭ ‬وأهمية‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬واشتراطاتها،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬المسابقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ (‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والأعمال‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭) ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬مطول‭ ‬يجمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬كلمة،‭ ‬ويسمح‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬جائزتها‭ ‬النقدية‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬





وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬المسابقة‭ ‬العلمية‭ ‬الجامعية‭. ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬مجموع‭ ‬الجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬للمشاركة‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للتحديات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬للعمران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬شهادة‭ ‬بصرية‮»‬‭ ‬وتأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬والمشاركة‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ويبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أيضا‭. ‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬قال‭ ‬نبيل‭ ‬كانو‭ ‬إن‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬هي‭ ‬تأكيد‭ ‬حرص‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬إقليمي‭ ‬مميز‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الباحثين‭ ‬والمبدعين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والاجتهاد‭ ‬ومكافأتهم‭ ‬على‭ ‬نشاطهم،‭ ‬كما‭ ‬توجه‭ ‬بالشكر‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭.‬

وتحدث‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬طلال‭ ‬فوزي‭ ‬كانو،‭ ‬ود‭. ‬ناظم‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬ود‭. ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬والذين‭ ‬أعلنوا‭ ‬تفاصيل‭ ‬المسابقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬اختير‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ (‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والأعمال‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭) ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬مطول‭ ‬يجمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬كلمة‭ ‬ويسمح‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬جائزتها‭ ‬النقدية‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬تقدم‭ ‬المتحدثون‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جميعة‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬البحرينية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬رئيسها‭ ‬د‭. ‬عمر‭ ‬العبيدلي‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬المسابقة‭.‬

في‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬المسابقة‭ ‬العلمية‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬جوائزها‭ ‬النقدية‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬تحدث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬ود‭. ‬وليد‭ ‬خليل‭ ‬زباري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬وبحضور‭ ‬السيد‭ ‬طلال‭ ‬فوزي‭ ‬كانو،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬ديانا‭ ‬الجهرمي‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجائزة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬وحثت‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬طلبتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها‭ ‬لما‭ ‬للمشاركة‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬متعددة‭ ‬أبرزها‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬وعلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للتحديات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬وليد‭ ‬زباري‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ (‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬والأعمال‭ ‬ – ‭ ‬تطبيقات‭ ‬الهاتف‭ ‬والكمبيوتر‭) ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬العلمية‭ ‬الجامعية‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والصيرفة،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬الجامعات‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬المشاركة،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬د‭. ‬وليد‭ ‬زباري‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المسابقة‭ ‬وهم‭ ‬د‭. ‬أسامة‭ ‬العلي‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ود‭. ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ود‭. ‬عبدالله‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬الطاقة‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬تحدث‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يتيم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬وبحضور‭ ‬د‭. ‬وليد‭ ‬زباري‭ ‬وطلال‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬عن‭ ‬مسابقة‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬للعمران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬شهادة‭ ‬بصرية‮»‬‭ ‬وتأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬التشكيل‭ ‬وتفرعاته‭ ‬مقبولة‭ ‬للمشاركة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الرسم‭ ‬والنحت‭ ‬والتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬والفيديو‭ ‬والجرافيكس‭. ‬ويبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬جوائز‭ ‬مسابقة‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أيضاً‭. ‬

وقد‭ ‬وجه‭ ‬د‭. ‬يتيم‭ ‬شكره‭ ‬الى‭ ‬لشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬على‭ ‬تعاونه‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬الجائزة‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‮

‬وتختلف‭ ‬مواعيد‭ ‬تسليم‭ ‬المشاركات‭ ‬للمسابقات‭ ‬الثلاث‭ ‬حيث‭ ‬ارتأى‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬إعطاء‭ ‬فترة‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬التحضير‭ ‬والاستعداد‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مسابقة‭ ‬بحسب‭ ‬متطلباتها،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬قبول‭ ‬المشاركات‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬والمسابقة‭ ‬العلمية‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬ومسابقة‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭. ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المسابقات‭ ‬الثلاث‭ ‬تسجيل‭ ‬بياناته‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجائزة‭.‬

ويرأس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬حالياً‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬الجائزة‭ ‬وتنويع‭ ‬مجالات‭ ‬التنافس‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬خلال‭ ‬رئاسته‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬لنشاطات‭ ‬الجائزة‭ ‬وفعالياتها‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬وجودها‭ ‬الإقليمي‭ ‬وانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬منتدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭ ‬وهو‭ ‬أضخم‭ ‬تجمع‭ ‬لأبرز‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬تأسست‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬المرحوم‭ ‬الوجيه‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬وذلك‭ ‬تكريماً‭ ‬لذكرى‭ ‬الحاج‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭. ‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬مبلغ‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬كوقف‭ ‬للجائزة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬50‭ ‬فائزاً‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬