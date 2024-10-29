جولة تفتيشية في محلات دار كليب لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





نظم‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ (‬11‭) ‬بمجمع‭ ‬1046‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية‭ ‬ونظافة‭ ‬المواقع‭ ‬وضبط‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬ومراقبة‭ ‬مخاطر‭ ‬تسليك‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلكين‭.‬

وتم‭ ‬التنسيق‭ ‬للجولة‭ ‬التفتيشية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬والمنسق‭ ‬راشد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وشؤون‭ ‬الجوازات،‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

وتضمنت‭ ‬الزيارة‭ ‬جولات‭ ‬ميدانية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بالمجمع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بمعايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬وتقييم‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬للعمالة‭ ‬الموجودة‭ ‬ورصد‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬تتعلق‭ ‬بتسليك‭ ‬الكهرباء‭ ‬أو‭ ‬الأسعار‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وأوضح‭ ‬الذوادي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وضمان‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬والفنية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬ستتواصل‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬محدد‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭.‬