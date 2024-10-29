جولة تفتيشية في محلات دار كليب لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
نظم عبدالله إبراهيم الذوادي عضو مجلس بلدي الشمالية حملة تفتيشية شاملة على المحلات التجارية في الدائرة (11) بمجمع 1046 وذلك بهدف التأكد من سلامة الأغذية ونظافة المواقع وضبط العمالة المخالفة ومراقبة مخاطر تسليك الكهرباء والتدقيق على الأسعار لحماية المستهلكين.
وتم التنسيق للجولة التفتيشية من قبل عضو الدائرة والمنسق راشد عبدالرحمن بمشاركة كل من وزارة الداخلية، وشؤون الجوازات، والدفاع المدني، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء والماء.
وتضمنت الزيارة جولات ميدانية مكثفة على جميع المحلات التجارية بالمجمع، حيث تم التحقق من التزامها بمعايير الصحة والسلامة وتقييم بيئة العمل للعمالة الموجودة ورصد أي مخالفات تتعلق بتسليك الكهرباء أو الأسعار وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح الذوادي أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمان توافقها مع الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل ضمن جدول زمني محدد لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة.
MENAFN29102024000055011008ID1108831148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.