رئيس كوريا يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين في سيؤول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تسلّم فخامة الرئيس يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في المقر الرئاسي بالعاصمة سيؤول، أوراق اعتماد سعود حسن النصف، سفيراً فوق العادة ومفوّضاً لمملكة البحرين لدى جمهورية كوريا الصديقة.
وقد نقل السفير إلى فخامة رئيس جمهورية كوريا تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنّياتهما لفخامته دوام الصحة والعافية، ولجمهورية كوريا وشعبها المزيد من النماء والازدهار، مؤكداً أهميّة دعم وتعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية كوريا على كافة المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.
بدوره، كلّف فخامة الرئيس يون سوك يول السفير بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنّياته لمملكة البحرين، حكومةً وشعباً، مزيدا من التطوّر والرخاء، مهنّئاً فخامته السفير بمناسبة تعيينه، ومؤكداً دعم جهوده الدبلوماسية.
وبعد مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء الجدد، تبادل فخامة الرئيس الكوري الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة مع السفراء الجدد، بحضور وزير خارجية جمهورية كوريا تشو تاي يول، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين جمهورية كوريا ودولهم الصديقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على زيادة تعزيز التعاون مع مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين لدى جمهورية كوريا، عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والتي تستند إلى أسس التعاون البناء والاحترام المتبادل، مؤكدًا حرص المملكة على تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
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