رئيس كوريا يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين في سيؤول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نقل‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنّياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬ولجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬وشعبها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهميّة‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الصديقين‭. ‬

بدوره،‭ ‬كلّف‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬السفير‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنّياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعباً،‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التطوّر‭ ‬والرخاء،‭ ‬مهنّئاً‭ ‬فخامته‭ ‬السفير‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬جهوده‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬

وبعد‭ ‬مراسم‭ ‬تسليم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬السفراء‭ ‬الجدد،‭ ‬تبادل‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الكلمات‭ ‬الترحيبية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬مع‭ ‬السفراء‭ ‬الجدد،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬تشو‭ ‬تاي‭ ‬يول،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوطيدة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬ودولهم‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬