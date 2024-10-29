وكيل الخارجية يبحث مع الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان سبل التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على مواصلة مسيرة التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، وتعزيزها في مختلف المجالات من خلال تطلعها لتوقيع إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة مع الوكالات الأممية لفترة جديدة للسنوات (2025-2029).
جاء ذلك خلال استقباله جوسلين فينارد مُمثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيم في سلطنة عُمان، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح بما يرتقي بأداء المنظمة الدولية وتعاونها مع دول المنطقة في مجالات الصحة والإسكان والأسرة والشباب وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ والتوسع الحضري.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إنجازات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان والتنمية البشرية وتقدم المرأة وتمكين الشباب وفق منظومة تشريعية وحقوقية عصرية، ومبادراتها العالمية ذات الصلة بالشراكة مع الأمم المتحدة، وبالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الحكومة (2023-2026)، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه، أعرب جوسلين فينارد عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على اهتمامها بتعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، ودعمها لأنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بالسكان وحقوق الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء حاتم عبدالحميد حاتم رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية.
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