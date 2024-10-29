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وكيل الخارجية يبحث مع الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان سبل التعاون المشترك

10/29/2024 7:09:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطلعها‭ ‬لتوقيع‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬مع‭ ‬الوكالات‭ ‬الأممية‭ ‬لفترة‭ ‬جديدة‭ ‬للسنوات‭ (‬2025-2029‭).‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬جوسلين‭ ‬فينارد‭ ‬مُمثل‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‭ ‬لدى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬بمناسبة‭ ‬توليه‭ ‬مهام‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بأداء‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬وتعاونها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والإسكان‭ ‬والأسرة‭ ‬والشباب‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتوسع‭ ‬الحضري‭.‬

واستعرض‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وحقوقية‭ ‬عصرية،‭ ‬ومبادراتها‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬جوسلين‭ ‬فينارد‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودعمها‭ ‬لأنشطة‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتصلة‭ ‬بالسكان‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتمنياته‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬‮

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬حاتم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حاتم‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المنظمات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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