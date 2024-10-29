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تقرير: نمو إيرادات أشباه الموصلات عالمياً بمعدل 14% خلال عام 2025

10/29/2024 7:01:31 PM
(MENAFN- Asdaf News) كشفت أحدث توقعات جارتنر أن إيرادات أشباه الموصلات على الصعيد العالمي ستنمو بمعدل 14% خلال عام 2025 لتصل إلى 717 مليار دولار أمريكي. كما أشارت التوقعات إلى أن حجم هذا السوق سينمو خلال عام 2024 بنسبة 19% ليصل إلى 630 مليار دولار أمريكي.

وتشهد إيرادات سوق أشباه الموصلات تعافياً ملموساً وذلك بعد انخفاضها في عام 2023، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو قياسي مكون من خانتين في عامي 2024 و2025 (انظر الجدول 1).

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