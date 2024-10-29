تقرير: نمو إيرادات أشباه الموصلات عالمياً بمعدل 14% خلال عام 2025

(MENAFN
- Asdaf News)
كشفت أحدث توقعات جارتنر أن إيرادات أشباه الموصلات على الصعيد العالمي ستنمو بمعدل 14% خلال عام 2025 لتصل إلى 717 مليار دولار أمريكي. كما أشارت التوقعات إلى أن حجم هذا السوق سينمو خلال عام 2024 بنسبة 19% ليصل إلى 630 مليار دولار أمريكي.
وتشهد إيرادات سوق أشباه الموصلات تعافياً ملموساً وذلك بعد انخفاضها في عام 2023، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو قياسي مكون من خانتين في عامي 2024 و2025 (انظر الجدول 1).
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