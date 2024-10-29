تعاون بين إنفيديا و F5 لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة F5 وإنفيديا (NVIDIA) اليوم عن تعاونهما لتعزيز نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمزودي الخدمات والمؤسسات.

وفي هذا الإطار، أعلنت F5 اليوم عن توافر (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس الذي يعتبر حلاً لأمن ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويوفر لمزودي الخدمات والمؤسسات الكبيرة نقاط تحكم مركزية تساعد في تسريع وتأمين وتبسيط حركة البيانات من وإلى البنى التحتية للذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. ويوظف الحل قوة وحدات معالجة البيانات BlueField-3 المقدمة من إنفيديا عالية الأداء من أجل تحسين كفاءة حركة أحمال العمل في مراكز البيانات والتي تعتبر مهمة لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وبفضل إمكانية الاطلاع على كامل الجوانب المتعلقة بالشبكة وإدارة الحركة والأمن، فإن العملاء سيكونون قادرين على تحقيق أقصى فائدة ممكنة من مصادر مراكز البيانات، والوصول إلى الأداء الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولن يسهم هذا الأمر في تحسين كفاءة البنى التحتية فحسب، ولكنه يضمن سرعة الاستدلال باستخدام الذكاء الاصطناعي ما يقدم تجربة مستخدم أفضل ومعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويعتبر (BIG-IP Next) حلاً جرى تصميمه خصيصاً لبيئات كوبرنيتس، وثبتت فعاليته في البنى التحتية واسعة النطاق لسحابة الاتصالات والجيل الخامس. ومع حل (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس، فإن هذه التكنولوجيا المتطورة أصبحت قادرة على دعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي مثل الاستدلال، والتوليد المعزز بالاسترداد (RAG)، وإدارة وتخزين البيانات بسهولة. كما يسهم الدمج مع وحدات معالجة البيانات BlueField-3 المقدمة من إنفيديا في التقليل من حجم الأجهزة، ويتيح تعدد المستأجرين بطريقة مفصلة، ويحسن استهلاك الطاقة بالتزامن مع الأداء العالي لكل من الربط الشبكي والأمن وإدارة الحركة.

وتم تصميم حل (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس بصورة خاصة من أجل تلبية احتياجات مزودي الخدمات الذين تشهد خدماتهم طلباً مرتفعاً والبنى التحتية واسعة النطاق، وهو يقوم بتبسيط تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى السحابة، ويسهم في تحسين التحكم بنشر الذكاء الاصطناعي، ويوفر الحماية اللازمة للمشهد العام للذكاء الاصطناعي الذي نعيشه حالياً.

وسيكون حل (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس العامل على وحدات معالجة البيانات BlueField-3 المقدمة من إنفيديا متاحاً اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.