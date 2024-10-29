تعاون بين إنفيديا و F5 لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة F5 وإنفيديا (NVIDIA) اليوم عن تعاونهما لتعزيز نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمزودي الخدمات والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، أعلنت F5 اليوم عن توافر (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس الذي يعتبر حلاً لأمن ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويوفر لمزودي الخدمات والمؤسسات الكبيرة نقاط تحكم مركزية تساعد في تسريع وتأمين وتبسيط حركة البيانات من وإلى البنى التحتية للذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. ويوظف الحل قوة وحدات معالجة البيانات BlueField-3 المقدمة من إنفيديا عالية الأداء من أجل تحسين كفاءة حركة أحمال العمل في مراكز البيانات والتي تعتبر مهمة لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وبفضل إمكانية الاطلاع على كامل الجوانب المتعلقة بالشبكة وإدارة الحركة والأمن، فإن العملاء سيكونون قادرين على تحقيق أقصى فائدة ممكنة من مصادر مراكز البيانات، والوصول إلى الأداء الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولن يسهم هذا الأمر في تحسين كفاءة البنى التحتية فحسب، ولكنه يضمن سرعة الاستدلال باستخدام الذكاء الاصطناعي ما يقدم تجربة مستخدم أفضل ومعززة بالذكاء الاصطناعي.
ويعتبر (BIG-IP Next) حلاً جرى تصميمه خصيصاً لبيئات كوبرنيتس، وثبتت فعاليته في البنى التحتية واسعة النطاق لسحابة الاتصالات والجيل الخامس. ومع حل (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس، فإن هذه التكنولوجيا المتطورة أصبحت قادرة على دعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي مثل الاستدلال، والتوليد المعزز بالاسترداد (RAG)، وإدارة وتخزين البيانات بسهولة. كما يسهم الدمج مع وحدات معالجة البيانات BlueField-3 المقدمة من إنفيديا في التقليل من حجم الأجهزة، ويتيح تعدد المستأجرين بطريقة مفصلة، ويحسن استهلاك الطاقة بالتزامن مع الأداء العالي لكل من الربط الشبكي والأمن وإدارة الحركة.
وتم تصميم حل (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس بصورة خاصة من أجل تلبية احتياجات مزودي الخدمات الذين تشهد خدماتهم طلباً مرتفعاً والبنى التحتية واسعة النطاق، وهو يقوم بتبسيط تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى السحابة، ويسهم في تحسين التحكم بنشر الذكاء الاصطناعي، ويوفر الحماية اللازمة للمشهد العام للذكاء الاصطناعي الذي نعيشه حالياً.
وسيكون حل (BIG-IP Next) لبيئات كوبرنيتس العامل على وحدات معالجة البيانات BlueField-3 المقدمة من إنفيديا متاحاً اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.
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