TCL توسع شراكتها مع“أكتيفجن” لإطلاق“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6” وتعزيز تجربة اللعب للاعبين حول العالم

MENAFN - Asdaf News) تفخر TCL، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، بالإعلان عن تمديد شراكتها مع“أكتيفجن” Activision بصفتها الشريك التلفزيوني الرسمي للإصدار المرتقب بشدة من سلسلة“بلاك أوبس 6” للعبة كول أوف ديوتي Call of Duty: Black Ops 6. وفي حفل إطلاق ناجح ومثير أُقيم في أبوظبي مؤخراً، شاركت TCL جنباً إلى جنب مع مؤثرين رئيسيين ومندوبي وسائل إعلام كبرى للاحتفال بالفصل التالي من سلسلة الألعاب الشهيرة هذه.

وجمع حفل الإطلاق الحصري، الذي استضافه مجمع“بكسول للألعاب” في ممشى القناة بأبوظبي، 12 من أبرز المؤثرين ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة ليشهدوا الظهور الأول للعبة“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6”. واحتفالاً بهذه المناسبة الهامة، أُقيمت بطولة ألعاب مثيرة، حصد فيها ستة فائزين محظوظين الجائزة الكبرى وهي تلفزيون C755 QD-Mini LED دقة 4K من TCL، مما يضمن لهم تجربة أحدث الألعاب على أفضل الشاشات المتاحة ! وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزام TCL بصناعة الألعاب وسعيها المتواصل لتوفير مستويات رفيعة من التجارب للاعبين في جميع أنحاء العالم.

وشكل الطرازان C755 و C855 من تلفزيونات TCL محور هذه التجربة الغامرة، عبر تقديم أداء ألعاب لا مثيل له. حيث تم تصميم تلفاز C755 من TCL لتجارب الألعاب من الدرجة الأولى بفضل ما يتمتع به من معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتز لتجربة ألعاب سلسة وخالية من التأخير، ومشاهد مذهلة بتقنية QD-Mini LED، وأكثر من 500 منطقة تعتيم محلية لتباين أعمق. ومن خلال القدرة على دعم التنسيقات المتعددة لتقنية النطاق الديناميكي العالي مثل المعيار“دولبي فيجن آي كيو” والمعيار HDR10+وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، يضمن الطراز جودة صورة نابضة بالحياة حتى في البيئات ذات الإضاءة المحيطية الكبيرة. ويمنح وضع“جيم ماستر برو” اللاعبين ميزة تنافسية، بينما تعمل تقنية المُزامنة التكيفية AMD FreeSync Premium Pro على تحسين أداء النطاق الديناميكي العالي. وتوفر مكبرات الصوت“دولبي أتموس” و”أونكيو” صوتاً محيطياً ثلاثي الأبعاد غامراً، مما يجعل طراز C755 خياراً مثالياً للألعاب والترفيه المنزلي.

ويقدم تلفزيون C855 Premium QD-Mini LED بدقة 4K من TCL تجربة مشاهدة وألعاب استثنائية بفضل 1344 منطقة تعتيم محلية، وسطوع يبلغ 3300 شمعة في وجود تقنية النطاق الديناميكي العالي، وتقنية QLED Pro للحصول على مشاهد مذهلة. كما يتميز بمعدل تحديث متغير 144 هرتز وتقنية المُزامنة التكيفية AMD FreeSync Premium Pro لتجربة لعب فائقة السلاسة، كما أنه مُعزز بوضع“جيم ماستر” للحصول على أداء محسن. ومدعوماً بمعالج AiPQ Pro، يوفر الطراز جودة صورة من الدرجة الأولى، بينما تضمن تقنية“آيماكس” المحسنة صوتاً ومشاهد غامرة. كما أن تصميمه فائق النحافة ومزايا العناية براحة العين المتعددة وقدرات الألعاب المتطورة تجعل منه خياراً بارزاً لكل من عشاق الترفيه والألعاب.

وبهذه المناسبة، قال“ماجد خان نيازي”، مدير التسويق لدى TCL الشرق الأوسط وأفريقيا:“مع استمرار تطور مجتمع الألعاب، تؤكد شراكتنا الموسعة مع“أكتيفجن” التزامنا بدفع حدود تكنولوجيا الألعاب. ومن خلال الطرازين C755 QD-Mini LED 4K و Premium QD-Mini LED C855، فإننا لا نقدم منتجاً فحسب، إنما نوفر تجربة ألعاب معززة وساحرة تجعل لعبة“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6′′ نابضة بالحياة”.

وبصفتها الشريك التلفزيوني الرسمي للعبة“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6′′، تتجاوز شراكة TCL تسويق المنتج، حيث من المقرر أن تظهر العلامة التجارية في برامج بث البطولات القادمة، وفعاليات الإطلاق والحملات التي يقودها مؤثرون. وبالتعاون مع“أكتيفجن”، تستهل TCL حقبة جديدة من الألعاب، ترتقي فيها تقنية العرض المتطورة بمستويات الإثارة والتشويق في كل معركة ومهمة وانتصار. وتظل TCL في طليعة الابتكار في مجال الألعاب، مع التزامها بتقديم منتجات تلبي الاحتياجات المتطورة للاعبين في جميع أنحاء العالم.