TCL توسع شراكتها مع“أكتيفجن” لإطلاق“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6” وتعزيز تجربة اللعب للاعبين حول العالم

(MENAFN
- Asdaf News)
تفخر TCL، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، بالإعلان عن تمديد شراكتها مع“أكتيفجن” Activision بصفتها الشريك التلفزيوني الرسمي للإصدار المرتقب بشدة من سلسلة“بلاك أوبس 6” للعبة كول أوف ديوتي Call of Duty: Black Ops 6. وفي حفل إطلاق ناجح ومثير أُقيم في أبوظبي مؤخراً، شاركت TCL جنباً إلى جنب مع مؤثرين رئيسيين ومندوبي وسائل إعلام كبرى للاحتفال بالفصل التالي من سلسلة الألعاب الشهيرة هذه.
وجمع حفل الإطلاق الحصري، الذي استضافه مجمع“بكسول للألعاب” في ممشى القناة بأبوظبي، 12 من أبرز المؤثرين ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة ليشهدوا الظهور الأول للعبة“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6”. واحتفالاً بهذه المناسبة الهامة، أُقيمت بطولة ألعاب مثيرة، حصد فيها ستة فائزين محظوظين الجائزة الكبرى وهي تلفزيون C755 QD-Mini LED دقة 4K من TCL، مما يضمن لهم تجربة أحدث الألعاب على أفضل الشاشات المتاحة ! وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزام TCL بصناعة الألعاب وسعيها المتواصل لتوفير مستويات رفيعة من التجارب للاعبين في جميع أنحاء العالم.
وشكل الطرازان C755 و C855 من تلفزيونات TCL محور هذه التجربة الغامرة، عبر تقديم أداء ألعاب لا مثيل له. حيث تم تصميم تلفاز C755 من TCL لتجارب الألعاب من الدرجة الأولى بفضل ما يتمتع به من معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتز لتجربة ألعاب سلسة وخالية من التأخير، ومشاهد مذهلة بتقنية QD-Mini LED، وأكثر من 500 منطقة تعتيم محلية لتباين أعمق. ومن خلال القدرة على دعم التنسيقات المتعددة لتقنية النطاق الديناميكي العالي مثل المعيار“دولبي فيجن آي كيو” والمعيار HDR10+وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، يضمن الطراز جودة صورة نابضة بالحياة حتى في البيئات ذات الإضاءة المحيطية الكبيرة. ويمنح وضع“جيم ماستر برو” اللاعبين ميزة تنافسية، بينما تعمل تقنية المُزامنة التكيفية AMD FreeSync Premium Pro على تحسين أداء النطاق الديناميكي العالي. وتوفر مكبرات الصوت“دولبي أتموس” و”أونكيو” صوتاً محيطياً ثلاثي الأبعاد غامراً، مما يجعل طراز C755 خياراً مثالياً للألعاب والترفيه المنزلي.
ويقدم تلفزيون C855 Premium QD-Mini LED بدقة 4K من TCL تجربة مشاهدة وألعاب استثنائية بفضل 1344 منطقة تعتيم محلية، وسطوع يبلغ 3300 شمعة في وجود تقنية النطاق الديناميكي العالي، وتقنية QLED Pro للحصول على مشاهد مذهلة. كما يتميز بمعدل تحديث متغير 144 هرتز وتقنية المُزامنة التكيفية AMD FreeSync Premium Pro لتجربة لعب فائقة السلاسة، كما أنه مُعزز بوضع“جيم ماستر” للحصول على أداء محسن. ومدعوماً بمعالج AiPQ Pro، يوفر الطراز جودة صورة من الدرجة الأولى، بينما تضمن تقنية“آيماكس” المحسنة صوتاً ومشاهد غامرة. كما أن تصميمه فائق النحافة ومزايا العناية براحة العين المتعددة وقدرات الألعاب المتطورة تجعل منه خياراً بارزاً لكل من عشاق الترفيه والألعاب.
وبهذه المناسبة، قال“ماجد خان نيازي”، مدير التسويق لدى TCL الشرق الأوسط وأفريقيا:“مع استمرار تطور مجتمع الألعاب، تؤكد شراكتنا الموسعة مع“أكتيفجن” التزامنا بدفع حدود تكنولوجيا الألعاب. ومن خلال الطرازين C755 QD-Mini LED 4K و Premium QD-Mini LED C855، فإننا لا نقدم منتجاً فحسب، إنما نوفر تجربة ألعاب معززة وساحرة تجعل لعبة“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6′′ نابضة بالحياة”.
وبصفتها الشريك التلفزيوني الرسمي للعبة“كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6′′، تتجاوز شراكة TCL تسويق المنتج، حيث من المقرر أن تظهر العلامة التجارية في برامج بث البطولات القادمة، وفعاليات الإطلاق والحملات التي يقودها مؤثرون. وبالتعاون مع“أكتيفجن”، تستهل TCL حقبة جديدة من الألعاب، ترتقي فيها تقنية العرض المتطورة بمستويات الإثارة والتشويق في كل معركة ومهمة وانتصار. وتظل TCL في طليعة الابتكار في مجال الألعاب، مع التزامها بتقديم منتجات تلبي الاحتياجات المتطورة للاعبين في جميع أنحاء العالم.
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