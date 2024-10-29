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مفوضية حقوق الانسان تدين هجمات (الدعم السريع) في السودان

10/29/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 29 - 10 (كونا) -- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء الهجمات المتكررة لقوات الدعم السريع ضد المدنيين وما ترتكبه من اعمال عنف عرقي في ولاية (الجزيرة) السودانية.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان من (جنيف) عن قلقه إزاء قتل مئات الأشخاص واستعمال العنف الجنسي في قرى عدة بمنطقة (شرق الجزيرة) بما في ذلك قتل ثلاثة من الكوادر الطبية وطفلة تبلغ من العمر 11 عاما واختطاف نساء وفتيات.
وقال تورك إن التقارير الواردة تشير إلى قتل ما لا يقل عن 124 شخصا في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية (السريحة) بالولاية يوم الجمعة الماضية حيث أظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة وجود عشرات الجثث المصفوفة استعدادا لدفنها كما نفذت هجمات أخرى ببلدتي (تمبول) و(رفاعة) في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وشدد على ان تدمير وإحراق المحاصيل في منطقة تعتبر المورد الأساسي للغذاء في السودان في وقت يواجه فيه أكثر من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المستمر يزيد من تفاقم الوضع الكارثي.
وجدد المفوض السامي دعوته إلى جميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والتحقيق في جميع الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة عبر محاكمات عادلة لكسر دوامة العنف المروعة. (النهاية)

ا م خ / أ م س




MENAFN29102024000071011013ID1108830578

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