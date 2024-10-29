مفوضية حقوق الانسان تدين هجمات (الدعم السريع) في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 29 - 10 (كونا) -- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء الهجمات المتكررة لقوات الدعم السريع ضد المدنيين وما ترتكبه من اعمال
عنف عرقي في ولاية (الجزيرة) السودانية.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان من (جنيف) عن قلقه إزاء قتل مئات الأشخاص واستعمال العنف الجنسي في قرى عدة بمنطقة (شرق الجزيرة) بما في ذلك قتل ثلاثة من الكوادر الطبية وطفلة تبلغ من العمر 11 عاما واختطاف نساء وفتيات.
وقال تورك إن التقارير الواردة تشير إلى قتل ما لا يقل عن 124 شخصا في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية (السريحة) بالولاية يوم الجمعة الماضية حيث أظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة وجود عشرات الجثث المصفوفة استعدادا لدفنها كما نفذت هجمات أخرى ببلدتي (تمبول) و(رفاعة) في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وشدد على ان تدمير وإحراق المحاصيل في منطقة تعتبر المورد الأساسي للغذاء في السودان في وقت يواجه فيه أكثر من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المستمر يزيد من تفاقم الوضع الكارثي.
وجدد المفوض السامي دعوته إلى جميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والتحقيق في جميع الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة عبر محاكمات عادلة لكسر دوامة العنف المروعة. (النهاية)
ا م خ / أ م س
MENAFN29102024000071011013ID1108830578
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