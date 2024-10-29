فنانون كويتيون يؤكدون أهمية الفن التشكيلي في عكس الثقافة التراثية للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من ناصر العجمي
مسقط - 29 - 10 (كونا) -- أكد فنانون كويتيون اليوم الثلاثاء أهمية دور الفن التشكيلي في إثراء الفكر ونشر الثقافة التراثية للبلاد موضحون أن هذا الدور يبرز عبر أعمال أصيلة لموهوبين كويتيين تعكس الهوية الوطنية في صور بديعة حول العالم.
وأعرب هؤلاء الفنانون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الاعتزاز بالمشاركة في معرض
(فن مسقط السنوي 2024) في نسخته الثالثة والذي يضم 200 فنان من 18 دولة من بينها الكويت والتي يمثلها 20 فنانا وفنانة لعرض أعمالهم ولوحاتهم الفنية.
وفي هذا السياق قالت الفنانة
التشكيلية إيمان بوراشد إن هذه المشاركة هي الأولى لها في هذا المعرض اذ تشارك بأربع قطع فنية تم رسمها بأسلوب فني استخدمت فيه خيوط الحياكة "المكرمية" ذات الطابع الجميل "وكل قطعة منها تحكي عن التراث العريق لدولة لكويت وسلطنة عمان".
وأكدت أهمية مشاركة الفنان التشكيلي بالمعارض الدولية للاطلاع على أعمال ومواهب الفنانين الآخرين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال "كي يستمد الطاقة والقوة في مسيرته الفنية وتكون له دافعا وحافزا للاستمرار وتقديم الأفضل والمميز في أعماله المقبلة".
وأوضحت بوراشد أن الفن التشكيلي يعكس روح الإبداع والابتكار لدى الفنان إذ يجسد عبر أعماله الإبداعية الثقافة والمعرفة والأدب والتراث والعادات والتقاليد وتكون مرآة تستعرض تاريخ الأمة وتطلعاتها.
من جانبها قالت الفنانة عواطف كاكولي المتخصصة بمدارس فنية متعددة إنها تشارك في المعرض للمرة الثالثة على التوالي مشيرة إلى مشاركتها في هذه النسخة بلوحتين فنيتين عن (النمر) الذي يتصف بالقوة والنشاط والجمال في الشكل والحركة.
وأضافت بأن الفنان يمتلك إحساسا مختلفا عن الآخرين "فالفنان يتأمل الأشياء من حوله بطريقة خاصة ويراها من زاوية معينة فهو يركز على أجزاء بسيطة ودقيقة جدا لا يلاحظها الشخص العادي الذي ليس له اهتمامات كبيرة بالفن التشكيلي ومحتواه".
وأعربت كاكولي عن الفخر والاعتزاز بتمثيل الكويت عبر أعمالها الفنية في هذا المحفل المميز والتجمع الكبير الذي يضم نخبة من الفنانين من مختلف دول العالم مشيدة بجهود القائمين على تنظيم المعرض وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
بدورها أعربت الفنانة اماني هاشم عن السعادة بالمشاركة للمرة الأولى في معرض (فن مسقط) الذي يضم عددا من الفنانين القادمين من مختلف الدول العربية والإسلامية والأجنبية لعرض إبداعاتهم الفنية والجديدة في هذه الفعالية الكبيرة.
وقالت هاشم إن أعمالها التي تشارك فيها بالمعرض تضم لوحات فنية تتميز باستخدام التطريز بالخط الكوفي المربع على خام (الخيش) الذي يعطي إيحاء بالفخامة والإبداع الى جانب اللوحات التي تحمل فنون الطابع الإسلامي عبر استخدام لفظ الجلالة فيها بشكل مميز وجميل.
وأفادت بأن المعرض فرصة للفنان لنشر أعماله ولوحاته الفنية لتصل إلى الزوار والمهتمين بالفن التشكيلي ما يسهم في تشجيعه لمواصلة جهوده الفنية وإبداعاته كي يقدم كل ما هو جديد ومميز عبر مشاركاته في المعارض المحلية والدولية.
أما الخطاطة شيماء العازمي المتخصصة والمهتمة بالخط العربي فقالت إنها المشاركة الأولى لها في هذا المعرض تقدم خلاله ثلاثة أعمال فنية على (السجاد) استخدمت فيها أنواع الخطوط العربية منها خط (الوسام) والخط (الديواني) وبألوان مختلفة وجديدة وملفتة للنظر أضفت مزيدا من الجمال والتميز لتلك الأعمال.
وأوضحت العازمي أن الاعمال الإبداعية والفنية المرسومة بالخط العربي تجسد قمة الجمال ومن شأنها إدخال البهجة والسرور لكل من يشاهدها من زوار المعرض والمهتمين بهذا الفن الراقي كونها تلامس الوجدان والاحساس وتنمي الذائقة البصرية.
وأكدت أهمية هذه المشاركة إذ يعد هذا المعرض نافذة تطل على عالم الفن والإبداع وتعكس تجارب وتطلعات الفنانين المتنوعة إضافة إلى أنها تسهم في مد جسور التواصل والتعاون مع الآخرين لتبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة في هذه التظاهرة الفنية المميزة.
ويشهد معرض (فن مسقط السنوي 2024) في نسخته هذا العام محاضرات وورش عمل يناقش خلالها الخبراء مواضيع متعلقة بالفن الأمر الذي يمكن الزوار من الاستمتاع بورش النحت والموسيقى الحية والترفيه طوال فترة الفعالية التي تستمر إلى ال31 أكتوبر الجاري. (النهاية)
ن ف ع / م ج ب
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