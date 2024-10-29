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فنانون كويتيون يؤكدون أهمية الفن التشكيلي في عكس الثقافة التراثية للبلاد

10/29/2024 2:40:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 29 - 10 (كونا) -- أكد فنانون كويتيون اليوم الثلاثاء أهمية دور الفن التشكيلي في إثراء الفكر ونشر الثقافة التراثية للبلاد موضحون أن هذا الدور يبرز عبر أعمال أصيلة لموهوبين كويتيين تعكس الهوية الوطنية في صور بديعة حول العالم.
وأعرب هؤلاء الفنانون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الاعتزاز بالمشاركة في معرض (فن مسقط السنوي 2024) في نسخته الثالثة والذي يضم 200 فنان من 18 دولة من بينها الكويت والتي يمثلها 20 فنانا وفنانة لعرض أعمالهم ولوحاتهم الفنية.
وفي هذا السياق قالت الفنانة التشكيلية إيمان بوراشد إن هذه المشاركة هي الأولى لها في هذا المعرض اذ تشارك بأربع قطع فنية تم رسمها بأسلوب فني استخدمت فيه خيوط الحياكة "المكرمية" ذات الطابع الجميل "وكل قطعة منها تحكي عن التراث العريق لدولة لكويت وسلطنة عمان".
وأكدت أهمية مشاركة الفنان التشكيلي بالمعارض الدولية للاطلاع على أعمال ومواهب الفنانين الآخرين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال "كي يستمد الطاقة والقوة في مسيرته الفنية وتكون له دافعا وحافزا للاستمرار وتقديم الأفضل والمميز في أعماله المقبلة".
وأوضحت بوراشد أن الفن التشكيلي يعكس روح الإبداع والابتكار لدى الفنان إذ يجسد عبر أعماله الإبداعية الثقافة والمعرفة والأدب والتراث والعادات والتقاليد وتكون مرآة تستعرض تاريخ الأمة وتطلعاتها.
من جانبها قالت الفنانة عواطف كاكولي المتخصصة بمدارس فنية متعددة إنها تشارك في المعرض للمرة الثالثة على التوالي مشيرة إلى مشاركتها في هذه النسخة بلوحتين فنيتين عن (النمر) الذي يتصف بالقوة والنشاط والجمال في الشكل والحركة.
وأضافت بأن الفنان يمتلك إحساسا مختلفا عن الآخرين "فالفنان يتأمل الأشياء من حوله بطريقة خاصة ويراها من زاوية معينة فهو يركز على أجزاء بسيطة ودقيقة جدا لا يلاحظها الشخص العادي الذي ليس له اهتمامات كبيرة بالفن التشكيلي ومحتواه".
وأعربت كاكولي عن الفخر والاعتزاز بتمثيل الكويت عبر أعمالها الفنية في هذا المحفل المميز والتجمع الكبير الذي يضم نخبة من الفنانين من مختلف دول العالم مشيدة بجهود القائمين على تنظيم المعرض وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
بدورها أعربت الفنانة اماني هاشم عن السعادة بالمشاركة للمرة الأولى في معرض (فن مسقط) الذي يضم عددا من الفنانين القادمين من مختلف الدول العربية والإسلامية والأجنبية لعرض إبداعاتهم الفنية والجديدة في هذه الفعالية الكبيرة.
وقالت هاشم إن أعمالها التي تشارك فيها بالمعرض تضم لوحات فنية تتميز باستخدام التطريز بالخط الكوفي المربع على خام (الخيش) الذي يعطي إيحاء بالفخامة والإبداع الى جانب اللوحات التي تحمل فنون الطابع الإسلامي عبر استخدام لفظ الجلالة فيها بشكل مميز وجميل.
وأفادت بأن المعرض فرصة للفنان لنشر أعماله ولوحاته الفنية لتصل إلى الزوار والمهتمين بالفن التشكيلي ما يسهم في تشجيعه لمواصلة جهوده الفنية وإبداعاته كي يقدم كل ما هو جديد ومميز عبر مشاركاته في المعارض المحلية والدولية.
أما الخطاطة شيماء العازمي المتخصصة والمهتمة بالخط العربي فقالت إنها المشاركة الأولى لها في هذا المعرض تقدم خلاله ثلاثة أعمال فنية على (السجاد) استخدمت فيها أنواع الخطوط العربية منها خط (الوسام) والخط (الديواني) وبألوان مختلفة وجديدة وملفتة للنظر أضفت مزيدا من الجمال والتميز لتلك الأعمال.
وأوضحت العازمي أن الاعمال الإبداعية والفنية المرسومة بالخط العربي تجسد قمة الجمال ومن شأنها إدخال البهجة والسرور لكل من يشاهدها من زوار المعرض والمهتمين بهذا الفن الراقي كونها تلامس الوجدان والاحساس وتنمي الذائقة البصرية.
وأكدت أهمية هذه المشاركة إذ يعد هذا المعرض نافذة تطل على عالم الفن والإبداع وتعكس تجارب وتطلعات الفنانين المتنوعة إضافة إلى أنها تسهم في مد جسور التواصل والتعاون مع الآخرين لتبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة في هذه التظاهرة الفنية المميزة.
ويشهد معرض (فن مسقط السنوي 2024) في نسخته هذا العام محاضرات وورش عمل يناقش خلالها الخبراء مواضيع متعلقة بالفن الأمر الذي يمكن الزوار من الاستمتاع بورش النحت والموسيقى الحية والترفيه طوال فترة الفعالية التي تستمر إلى ال31 أكتوبر الجاري. (النهاية)

ن ف ع / م ج ب




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