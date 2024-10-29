رئيس (الطيران المدني) يبحث والسفيرة الأمريكية سبل تعزيز التعاون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهارا اليوم الثلاثاء أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
وقالت (الطيران المدني) في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي وسبل تطويره وأفضل الطرق لبلوغ الجدوى الاقتصادية المرجوة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات.
وذكرت أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى التسهيلات الكفيلة بتشجيع شركات الطيران على زيادة التشغيل وعدد رحلاتها وتشجيع دخول شركات جديدة لخدمة المسافرين في البلدين.
بدورها أشادت السفيرة الأمريكية وفق البيان بالتعاون البناء من قبل (الطيران المدني) ودورها في تسهيل كافة الإمكانيات نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وأعربت عن دعمها لزيادة التشغيل بين البلدين لتشمل مناطق ومطارات جديدة من خلال الناقلات الجوية المعتمدة ما بين البلدين لخدمة السياحة والطلبة ورجال الأعمال. (النهاية)
ع ع م
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