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رئيس (الطيران المدني) يبحث والسفيرة الأمريكية سبل تعزيز التعاون

10/29/2024 2:40:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهارا اليوم الثلاثاء أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
وقالت (الطيران المدني) في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي وسبل تطويره وأفضل الطرق لبلوغ الجدوى الاقتصادية المرجوة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات.
وذكرت أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى التسهيلات الكفيلة بتشجيع شركات الطيران على زيادة التشغيل وعدد رحلاتها وتشجيع دخول شركات جديدة لخدمة المسافرين في البلدين.
بدورها أشادت السفيرة الأمريكية وفق البيان بالتعاون البناء من قبل (الطيران المدني) ودورها في تسهيل كافة الإمكانيات نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وأعربت عن دعمها لزيادة التشغيل بين البلدين لتشمل مناطق ومطارات جديدة من خلال الناقلات الجوية المعتمدة ما بين البلدين لخدمة السياحة والطلبة ورجال الأعمال. (النهاية)

ع ع م


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