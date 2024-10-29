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وزيرة المالية: مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية تسهم في تأمين مستقبل مستدام للبشرية

10/29/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 10 (كونا) -- أكدت ممثلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام اليوم الثلاثاء أن "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تستضيفها السعودية تسهم في تأمين مستقبل مستدام للبشرية.
وأعربت المهندسة الفصام في تصريح مشترك لتلفزيون دولة الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازها وفخرها بتمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وأضافت "تأتي مشاركتنا في المبادرة دعما منا للأشقاء في المملكة العربية السعودية والدور الكبير الذين يقومون به من أجل تحقيق التنمية المستدامة" مشيدة بنجاح المبادرة والمشاركة الكبيرة بها من مختلف دول العالم.
وأفادت الوزيرة الفصام أن هذه المبادرة من شأنها معالجة التحديات التي يواجهها العالم كالتغير المناخي والأمن الغذائي ومستقبل الطاقة عبر جلسات حوارية عديدة بين كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص المشاركين في المبادرة من مختلف دول العالم .
وشددت على أن مشاركة الكويت تأتي لبحث وايجاد الحلول لكل هذه القضايا اضافة الى الخروج بالتصور ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة بدولة الكويت.
وعلى هامش المبادرة بينت أنها عقدت العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين والمستثمرين العالمين بهدف دفع خطة التنمية ونمو الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكات الثنائية.
وذكرت "نحن في الكويت الآن في مرحلة تعزيز النمو والاقتصاد وطرح المشاريع الكبرى التي تهم دولة الكويت وتسهم في ترسيخ التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت انها خلال هذه اللقاءات تناولت استراتيجية دولة الكويت ورؤية دولة الكويت 2035 والمشروعات التي تعتزم دولة الكويت انجازها مثل مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروعات التكنولوجيا والبنية التحتية والإسكانية. (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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