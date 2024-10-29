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أمير قطر يدعو لاستفتاء عام على التعديلات الدستورية الثلاثاء المقبل

10/29/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 10 (كونا) -- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء مرسوما بدعوة المواطنين كافة ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر نوفمبر.
وذكر الديوان الأميري القطري في بيان له أن المرسوم نص على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.
كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.
كما ينص المرسوم على أن تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الداخلية وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
ويقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. (النهاية)

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