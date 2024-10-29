أمير قطر يدعو لاستفتاء عام على التعديلات الدستورية الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 29 - 10 (كونا) -- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء مرسوما بدعوة المواطنين كافة ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر نوفمبر.
وذكر الديوان الأميري القطري في بيان له أن المرسوم نص على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.
كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.
كما ينص المرسوم على أن تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الداخلية وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
ويقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. (النهاية)
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