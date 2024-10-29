السعودية تدين قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 10 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن ادانتهما واستنكارها بأشد العبارات إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) مشاريع
قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية والتي تشكل جزءا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة خاصة وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن رقم (194) لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
خ ن ش / ر س
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