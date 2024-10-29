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السعودية تدين قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا

10/29/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 10 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن ادانتهما واستنكارها بأشد العبارات إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية والتي تشكل جزءا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة خاصة وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن رقم (194) لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

خ ن ش / ر س



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