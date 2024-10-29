الأمم المتحدة تدين المجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا بشمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 29 - 10 (كونا) -- أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة التي أودت بحياة العشرات جلهم من النساء والأطفال.
ووصف المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس في بيان له هذه المجزرة بـ"الأشد فتكا" خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ودعا لورنس إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومفصل في ملابسات هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه مؤكدا أن المدنيين محميون بموجب القانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى تعرض فرق الإنقاذ للهجوم من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى المصابين إضافة إلى استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف.
واليوم أفادت السلطات الصحية في غزة بأن مالا يقل عن 93 فلسطينيا منهم 25 طفلا قد قضوا وأصيب عشرات آخرون بجروح بينما لا يزال العشرات مفقودين تحت الركام عندما قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا مكونا من خمسة طوابق يؤوي نازحين في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. (النهاية)
أ م خ / م ع ح ع
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