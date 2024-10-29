Wednesday, 30 October 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تدين المجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا بشمال غزة

10/29/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 29 - 10 (كونا) -- أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة التي أودت بحياة العشرات جلهم من النساء والأطفال.
ووصف المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس في بيان له هذه المجزرة بـ"الأشد فتكا" خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ودعا لورنس إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومفصل في ملابسات هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه مؤكدا أن المدنيين محميون بموجب القانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى تعرض فرق الإنقاذ للهجوم من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى المصابين إضافة إلى استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف.
واليوم أفادت السلطات الصحية في غزة بأن مالا يقل عن 93 فلسطينيا منهم 25 طفلا قد قضوا وأصيب عشرات آخرون بجروح بينما لا يزال العشرات مفقودين تحت الركام عندما قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا مكونا من خمسة طوابق يؤوي نازحين في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. (النهاية)

أ م خ / م ع ح ع



MENAFN29102024000071011013ID1108830571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث