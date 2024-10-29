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النمسا تعلن إصابة 8 من جنودها في قاعدة لليونيفيل

10/29/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 29 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع النمساوية اليوم الثلاثاء أن ثمانية جنود من الجيش النمساوي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصيبوا نتيجة قصف صاروخي على قاعدة (يونيفيل) في بلدة (الناقورة).
وذكر المتحدث باسم الجيش النمساوي مايكل باور في بيان صحفي أن "الإصابات كانت طفيفة ولا يحتاج أي من الجنود المصابين إلى رعاية طبية طارئة" مضيفا انه "من المستحيل حاليا تحديد مصدر الهجوم".
ونقل البيان عن وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر القول إنها "تدين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم".
من جانبه أعرب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج على منصة (اكس) عن غضبه إزاء الهجوم على قاعدة (يونيفيل).
من جهتها أكدت (يونيفيل) أن صاروخا اطلق من الشمال أصاب مقر بعثة قوة حفظ السلام في (الناقورة) ما ادى إلى احتراق ورشة للسيارات.
وتقع قاعدة (يونيفيل) في الناقورة على بعد حوالي 110 كيلومترات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.
وتتمركز قوة حفظ السلام التابعة ل(يونيفيل) في لبنان منذ عام 1978 وتضم نحو 10 آلاف جنديا ومدنيا وتشارك النمسا في هذه المهمة بـ160 جنديا. (النهاية)

ع م ق / م ع ح ع




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