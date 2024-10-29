النمسا تعلن إصابة 8 من جنودها في قاعدة لليونيفيل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 29 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع النمساوية اليوم الثلاثاء أن ثمانية جنود من الجيش النمساوي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصيبوا نتيجة قصف
صاروخي على قاعدة (يونيفيل) في بلدة (الناقورة).
وذكر المتحدث باسم الجيش النمساوي مايكل باور في بيان صحفي أن "الإصابات كانت طفيفة ولا يحتاج أي من الجنود المصابين إلى رعاية طبية طارئة" مضيفا انه "من المستحيل حاليا تحديد مصدر الهجوم".
ونقل البيان عن وزيرة
الدفاع النمساوية كلوديا تانر القول إنها "تدين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم".
من جانبه أعرب وزير
الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج على منصة (اكس) عن غضبه إزاء الهجوم على قاعدة (يونيفيل).
من جهتها أكدت (يونيفيل) أن صاروخا اطلق من الشمال أصاب مقر بعثة قوة حفظ السلام في (الناقورة) ما ادى إلى احتراق ورشة للسيارات.
وتقع قاعدة (يونيفيل) في الناقورة على بعد حوالي 110 كيلومترات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.
وتتمركز قوة حفظ السلام التابعة ل(يونيفيل) في لبنان منذ عام 1978 وتضم نحو 10 آلاف جنديا ومدنيا وتشارك النمسا في هذه المهمة بـ160 جنديا. (النهاية)
ع م ق / م ع ح ع
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