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الرئيس التركي يتوعد بمواصلة ملاحقة الإرهاب في الداخل والخارج

10/29/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 29 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا ستواصل ملاحقة "الإرهاب" سواء في داخل تركيا أو خارجها وذلك غداة إعلانه "تحييد" عشرات المسلحين الأكراد ردا على الهجوم على شركة "توساش" للصناعات العسكرية بأنقرة.
جاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المروحية "غوكباي تي 625" في شركة توساش الصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة.
وأضاف أردوغان "أينما وجدنا تهديد لبلادنا سواء داخل حدودنا أو خارجها ليس بإمكان أحد أن يمنعنا من القضاء عليه".
وتابع "سنواصل نضالنا حتى نصل إلى هدفنا في تحقيق دولة ومنطقة خالية من الإرهاب ولن ننجر إلى مؤامرات أباطرة الإرهاب".
كان أردوغان قد أعلن أمس أن الجيش حيد 213 "إرهابيا" خلال استهدافه أكثر من 470 نقطة لتنظيم لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وتستخدم تركيا لفظ "التحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يقتلون أو يؤسرون أو يصابون على أيدي القوات التركية.
ويوم الأربعاء الماضي وقع هجوم مسلح على منشأة توساش للصناعات العسكرية في العاصمة التركية أنقرة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
من جانب آخر قال أردوغان إن تركيا حققت قفزة كبيرة في إنتاج الطائرات المسيرة لتصبح أكبر منتج لها في العالم.
وأضاف أردوغان أن "الشركات التركية سجلت 65 بالمئة من مبيعات المسيرات الهجومية حول العالم منذ 2018 حتى اليوم".
وشدد الرئيس التركي على مواصلة حكومته العمل حتى تحقيق الرؤية المتمثلة باستقلال تركيا الكامل في مجال الصناعات الدفاعية وقطع اعتمادها على الخارج.
وأكد أردوغان على أهمية "منظومات الدفاع الجوي التركية" في تحقيق أمن البلاد.
وأشار إلى وجود أكثر من ألف مشروع محلي في مجال الصناعات الدفاعية ومحفظة استثمارية للمشاريع بقيمة 100 مليار دولار. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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