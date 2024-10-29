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رئيس الوزراء المصري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

10/29/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، وذلك لحضور أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار .
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر صالح بن عيد الحصيني، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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