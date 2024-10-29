الرياض تستضيف قادة القطاع العقاري في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

MENAFN - Al Watan) يرعى البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل،انطلاق النسخة الثانية لمعرض "سيتي سكيب العالمي 2024" خلال الفترةمن 11 إلى 14 نوفمبر القادم، الذي يأتي تحت شعار "مستقبل الحياة"،وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياضتحت رعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار،وبرنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 -، وبتنظيم من شركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وستشهد النسخة الثانية من "سيتي سكيب العالمي 2024" إطلاق مشروعات نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الضخمة وتفعيل شراكات جديدة واعدة، الذي يأتي في ظل ما تشهده المملكة من مشاريع حالية ومستقبلية ضخمة، تُركز على الجودة واختصار الوقت والاعتماد على أساليب البناء الحديثة.

ويستعرض "سيتي سكيب العالمي 2024" على مدى أربعة أيام؛ أبرز الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم،وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية .

وسيتاح لزوار المعرض الاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها برنامج سكني على الوحدات السكنية المتنوعة والعروض التمويلية المختلفة بالشراكة مع المطورين العقاريين والبنوك والشركات المالية، والتي يمكن الحصول من خلال زيارة الجناح الخاص بـ "سكني" في المعرض، الذي يتيح للأسر السعودية حجز الوحدات وسط رحلة سكنية رقمية متكاملة وميسرة واستكمال الإجراءات الخاصة بالتملك.

وسيحظى زوار المعرض العقاري الأكبر في العالم بلقاء رواد القطاعالعالميين في مجالات العقارات والهندسة المعمارية والتصاميم، إضافة إلى لقاء مؤسسي ومستثمري أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية،إذ سيوفر المعرض منصات متخصصة لعرض المشروعات المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة، إضافة إلى صالة ربطالشركات لتعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات المثمرة.

وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من عدد من الدول،منها شركات هندسة معمارية واستشارية واستثمارية ومهندسين ومخططي مهندسي مناظر طبيعية وتصاميم داخلية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال البناء، ويمكن التسجيل لزيارة المعرض من خلال زيارة الرابط .

وسيتضمن المعرض في نسخته الثانية برنامج تنظيم قمة مستقبل الحياة، وآفاق عقارية، ومنتدى المستثمرين المؤسسين، و DNA) التصميم والهندسةالمعمارية)، وساحة الابتكار في التقنيات العقارية، حيث سيتحدث أكثر من500 خبير عبر هذه المنصات، ويقدمون ما يزيد على 180 ساعة من المحتوى المتخصص ، بمشارك أبرز قادة القطاع والرؤساء التنفيذيون والخبراء في الاستدامة بطرح رؤاهم حول مستقبل قطاع العقارات.

يذكر أن النسخة الأولى من المعرض الذي ترعاه وزارة البلديات والإسكانشهدت استثمارات بقيمة تتجاوز 110,000,000,000 ريال، وسط مشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وأكثر من300 متحدث، فيما بلغ عدد زوّار النسخة الأولى للمعرض أكثر من 160,000 زائر.