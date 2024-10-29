Wednesday, 30 October 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن 64% خلال العام الحالي

10/29/2024 2:38:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2024 لخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.
وتشير هذه المؤشرات لنمو اشتراكات الجيل الخامس خلال الربع الثاني بنسبة (64%)، وكما أشارت إلى نمو في معدل استخدام المشترك للبيانات بنسبة (4%) لخدمات الانترنت الثابت عريض النطاق مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق:

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل (793) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (32,9%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني للعام 2024 مقارنة مع (798) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (33,3%) للربع الأول من نفس العام، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (18%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (11%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (70%)مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (556) ألف اشتراك خلال الربع الثاني للعام 2024 مقارنة مع (548) ألف اشتراك للربع الأول من ذات العام.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1,289) مليار جيجا بايت للربع الثاني للعام 2024 مقارنة مع (1,249) مليار جيجا للربع الأول من العام نفسه، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (542) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الأول للعام 2024 حوالي (521) جيجا بنسبة نمو بلغت (4%).

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق:
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (7.908) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 71% ) للدفع المسبق و(29% ) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (84%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (7.6) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3% )دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي ( 290) مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024 ما نسبته(68.1 %) وفقا لعدد السكان الإجمالي وبنسبة (104.7%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

فيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل

أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني للعام 2024 حيث بلغت حوالي (51,491( اشتراك مقارنة مع الربع الأول من ذات العام والذي بلغ حوالي (31,334) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي (64%).
كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (627) مليون جيجا بايت في الربع الثاني مقارنة مع حوالي (610) مليون جيجا بايت في الربع الأول من ذات العام.


خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة:

ووفقاً للتقرير المنشور، فقد بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (491) ألف اشتراك للربع الثاني، وحصد القطاع المنزلي على ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (11,5) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (85%)، وما نسبته (15%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.


خدمات الخطوط المؤجرة:

هذا وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (23,011) اشتراك في نهاية الربع الثاني من العام 2024 مقارنة مع (20,993) اشتراك في الربع الأول من ذات العام.

MENAFN29102024000072011014ID1108830517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث