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الطاقة توقع اتفاقية في المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد في الأردن

10/29/2024 2:38:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي (اركاس) اتفاقية لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد في منطقة شرق الجفر، وعلى مساحة 4285 كيلو متر مربع.
ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وعن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور معاذ الراوي.

وقال الخرابشة خلال التوقيع إن هذه الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التي تمثل مرحلة أولى من المسوحات الجيوفيزيائة لمختلف المناطق في المملكة.

واضاف ان تنفيذ عملية المسح في المنطقة سوف يستمر لمدة ٨ أشهر، متأملا تحقق نتائج مميزة وايجابية، وان تكون هذه الاتفاقية بداية لاتفاقيات وتعاون اوسع.

من جهته بين الراوي أن اركاس من أعرق شركات المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي في العالم، وتعمل في العديد من الدول، في خدمات استكشاف المصادر الطبيعي.

واضاف الراوي أن عمل المسوحات في منطقة الجفر سيكون وفقا لخطط العمل والجدول الزمني المحدد، وسيكون بأفضل المواصفات للمساهمة في تطوير المحتوى المحلي الاردني واعادة تقييم ثروة المصادر الطبيعية في الأردن.

ونوه الى ان الشركة تنظر إلى الاتفاقية كعقد استراتيجي لها من حيث التواجد في الأردن للمساهمة في خدمة المشاريع التي تنفذها الوزارة.

وشملت الاتفاقية تنفيذ أعمال المسح الزلزالي العميق في المنطقة والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الأردن، حيث ستسهم في توفير قاعدة بيانات لمعرفة التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في منطقة الدراسة للاعتماد عليها في حفر الآبار بحثا عن البترول والغاز، مما يتيح تسويق المنطقة للشركات العالمية الراغبة في الاستكشاف و التنقيب عن البترول والغاز في الأردن.

ويأتي هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة بتمويل من عائدات حقل حمزة النفطي، ضمن مبادرة تطوير البنية التحتية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاعي الطاقة والتعدين.

من ناحيته أكد مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة بهجت العدوان ان المشروع سيوفر ما يقارب من 400 فرصة عمل، وتسعى الوزارة من خلاله والمشاريع القائمة حاليا الرامية للبحث عن النفط في مناطق حقل حمزه و حقل السرحان التطويرية الى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.

وتتمتع شركة أركاس بالخبرة العالمية لتنفيذ هذه المشاريع، وتمتلك خبرة تزيد عن 60 عاما في المجال، وهي أحد شركات مجموعة تصنيع وخدمات الطاقة السعودية التابع لصندوق الاستثمارات العامة، حيث فازت الشركة مؤخرا بعطاء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد والبالغ قيمته 21 مليون دينار أردني.

و تعمل الشركة في مجال المسح الجيوفيزيائي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر واليابسة لشركات النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم، واستكشاف الموارد الطبيعية والمعادن، وخدمات تحليل البيانات والتصوير.

ومن الجدير ذكره أن الشركة لها مكتب مسجل في الأردن وتعمل على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة والتعدين

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