الطاقة توقع اتفاقية في المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي (اركاس) اتفاقية لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد في منطقة شرق الجفر، وعلى مساحة 4285 كيلو متر مربع.
ووقع الاتفاقية وزير
الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وعن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور معاذ الراوي.
وقال الخرابشة خلال التوقيع إن هذه الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التي تمثل مرحلة أولى من المسوحات الجيوفيزيائة لمختلف المناطق في المملكة.
واضاف ان تنفيذ عملية المسح في المنطقة سوف يستمر لمدة ٨ أشهر، متأملا تحقق نتائج مميزة وايجابية، وان تكون هذه الاتفاقية بداية لاتفاقيات وتعاون اوسع.
من جهته بين الراوي أن اركاس من أعرق شركات المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي في العالم، وتعمل في العديد من الدول، في خدمات استكشاف المصادر الطبيعي.
واضاف الراوي أن عمل المسوحات في منطقة الجفر سيكون وفقا لخطط العمل والجدول الزمني المحدد، وسيكون بأفضل المواصفات للمساهمة في تطوير المحتوى المحلي الاردني واعادة تقييم ثروة المصادر الطبيعية في الأردن.
ونوه الى ان الشركة تنظر إلى الاتفاقية كعقد استراتيجي لها من حيث التواجد في الأردن للمساهمة في خدمة المشاريع التي تنفذها الوزارة.
وشملت الاتفاقية تنفيذ أعمال المسح الزلزالي العميق في المنطقة والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الأردن، حيث ستسهم في توفير قاعدة بيانات لمعرفة التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في منطقة الدراسة للاعتماد عليها في حفر الآبار بحثا عن البترول والغاز، مما يتيح تسويق المنطقة للشركات العالمية الراغبة في الاستكشاف و التنقيب عن البترول والغاز في الأردن.
ويأتي هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة بتمويل من عائدات حقل حمزة النفطي، ضمن مبادرة تطوير البنية التحتية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاعي الطاقة والتعدين.
من ناحيته أكد مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة بهجت العدوان ان المشروع سيوفر ما يقارب من 400 فرصة عمل، وتسعى الوزارة من خلاله والمشاريع القائمة حاليا الرامية للبحث عن النفط في مناطق حقل حمزه و حقل السرحان التطويرية الى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.
وتتمتع شركة أركاس بالخبرة العالمية لتنفيذ هذه المشاريع، وتمتلك خبرة تزيد عن 60 عاما في المجال، وهي أحد شركات مجموعة تصنيع وخدمات الطاقة السعودية التابع لصندوق الاستثمارات العامة، حيث فازت الشركة مؤخرا بعطاء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد والبالغ قيمته 21 مليون دينار أردني.
و تعمل الشركة في مجال المسح الجيوفيزيائي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر واليابسة لشركات النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم، واستكشاف الموارد الطبيعية والمعادن، وخدمات تحليل البيانات والتصوير.
ومن الجدير ذكره أن الشركة لها مكتب مسجل في الأردن وتعمل على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة والتعدين
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