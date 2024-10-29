مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2403.



وأغلقت اليوم الثلاثاء، بتداول 2.6 مليون سهم، موزعة على 2189 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.



وسجلت أسعار أسهم 27 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.