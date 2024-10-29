مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع
التاريخ
10/29/2024 2:38:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2403.
وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 2.6 مليون سهم، موزعة على 2189 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 27 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.
MENAFN29102024000072011014ID1108830515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.