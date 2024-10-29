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النسوي يخسر أمام الصين تايبيه في ختام مشاركته ببطولة تركيا

10/29/2024 2:37:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - خسر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم أمام نظيره الصين تايبيه 1-3 في اختتام مشاركته ببطولة تركيا الودية، وكان المنتخب فد خسر مباراته الأولى أمام منتخب هايتي 2-4، ومباراته الثانية امام المنتخب الفليبيني 0-3.

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