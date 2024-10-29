النسوي يخسر أمام الصين تايبيه في ختام مشاركته ببطولة تركيا

النسوي يخسر أمام الصين تايبيه في ختام مشاركته ببطولة تركيا
التاريخ
10/29/2024 2:37:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
خسر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم
أمام نظيره الصين تايبيه 1-3 في اختتام مشاركته ببطولة تركيا الودية، وكان
المنتخب فد خسر مباراته الأولى أمام منتخب
هايتي 2-4، ومباراته الثانية امام
المنتخب الفليبيني 0-3.
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