أبو عابد يعود لقيادة فريق الفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- توصلت إدارة النادي الفيصلي لاتفاق مع المدير الفني جمال أبو عابد
للأشراف على فريق كرة القدم، خلفا للمدير الفني السابق السوري رأفت محمد.
وسيقود أبو عابد مساء اليوم الجرعة التدريبية الأولى "للأزرق"
التي ستقام على ملعب النادي في غمدان.
وكانت آمال فريق الفيصلي باستعادة لقب دور المحترفين، قد تلقت ضربة
موجعة بعدما أن فقد الفريق 13 نقطة، خلال 8 جولات من عمر دوري المحترفين.
ويذكر أن أبو عابد قد قاد الفيصلي للقب الدوري
للموسم قبل الماضي.
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