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أبو عابد يعود لقيادة فريق الفيصلي

10/29/2024 2:37:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- توصلت إدارة النادي الفيصلي لاتفاق مع المدير الفني جمال أبو عابد للأشراف على فريق كرة القدم، خلفا للمدير الفني السابق السوري رأفت محمد.
وسيقود أبو عابد مساء اليوم الجرعة التدريبية الأولى "للأزرق" التي ستقام على ملعب النادي في غمدان.
وكانت آمال فريق الفيصلي باستعادة لقب دور المحترفين، قد تلقت ضربة موجعة بعدما أن فقد الفريق 13 نقطة، خلال 8 جولات من عمر دوري المحترفين.
ويذكر أن أبو عابد قد قاد الفيصلي للقب الدوري للموسم قبل الماضي.

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