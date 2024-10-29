مدربو البريميرليج يسخرون من تين هاج: لم يستحق وظيفته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الهولندي إريك تين هاج تعرض لإهانات من مدربي المنافسين أثناء فترة عمله في مانشستر يونايتد.
وكانت إدارة الشياطين الحمر قد أقالت تين هاج، أمس الإثنين، بعد سلسلة من النتائج السلبية.
ووفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، ترددت إدارة مانشستر يونايتد بشأن القرار منذ مايو/أيار الماضي، عندما لعب الشياطين الحمر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد السيتي.
وأصر المدرب الهولندي في تلك المباراة على مواجهة مانشستر سيتي "بخطة مندفعة"، ولم يتراجع عن هذا الرأي إلا بعد ساعات من النقاش الداخلي مع دارين فليتشر، حيث تم إقناعه باتباع خطة مختلفة.
واستمر مانشستر يونايتد في الاعتماد على تين هاج، رغم أن قرار الإقالة تم اتخاذه قبل ذلك النهائي ضد مانشستر سيتي.
ولم تتمكن إدارة النادي الإنجليزي من الوصول إلى القرار المناسب بشأن بديل تين هاج في تلك الفترة، وما زالت هذه مشكلة قائمة، وكان هذا السبب الوحيد الذي أدى إلى تأخير القرار حتى الآن.
وكشفت الصحيفة أن أحد الأعضاء الكبارة في إدارة مانشستر يونايتد قال لهم: "لقد أخبرتكم أن هذا سيحدث"، خلال الاجتماعات الرئيسية التي كان الخلاف فيها حول الخطوة التالية على مقعد المدير الفني.
وكان التعليق المتداول داخل وخارج النادي هو أن "لا أحد يفهم لماذا ما يزال تين هاج في منصبه".
وأكدت الصحيفة أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كان مدربو الفرق المنافسة ينتقدون تين هاج في الجلسات الخاصة ويتحدثون عن مدى سهولة مواجهة مانشستر يونايتد، لدرجة حتى أن أحد المدربين المخضرمين (لم تحدده) وصفه بأنه "محتال"، ولا يعتقد أنه كفء لهذا المنصب، ولم يكن هذا المدرب فقط من يرى ذلك. كووورة
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