مدربو البريميرليج يسخرون من تين هاج: لم يستحق وظيفته

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الهولندي إريك تين هاج تعرض لإهانات من مدربي المنافسين أثناء فترة عمله في مانشستر يونايتد.





وكانت إدارة الشياطين الحمر قد أقالت تين هاج، أمس الإثنين، بعد سلسلة من النتائج السلبية.



ووفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، ترددت إدارة بشأن القرار منذ مايو/أيار الماضي، عندما لعب الشياطين الحمر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد السيتي.





وأصر المدرب الهولندي في تلك المباراة على مواجهة مانشستر سيتي "بخطة مندفعة"، ولم يتراجع عن هذا الرأي إلا بعد ساعات من النقاش الداخلي مع دارين فليتشر، حيث تم إقناعه باتباع خطة مختلفة.



واستمر مانشستر يونايتد في الاعتماد على تين هاج، رغم أن قرار الإقالة تم اتخاذه قبل ذلك النهائي ضد مانشستر سيتي.



ولم تتمكن إدارة النادي الإنجليزي من الوصول إلى القرار المناسب بشأن بديل تين هاج في تلك الفترة، وما زالت هذه مشكلة قائمة، وكان هذا السبب الوحيد الذي أدى إلى تأخير القرار حتى الآن.



وكشفت الصحيفة أن أحد الأعضاء الكبارة في إدارة مانشستر يونايتد قال لهم: "لقد أخبرتكم أن هذا سيحدث"، خلال الاجتماعات الرئيسية التي كان الخلاف فيها حول الخطوة التالية على مقعد المدير الفني.



وكان التعليق المتداول داخل وخارج النادي هو أن "لا أحد يفهم لماذا ما يزال تين هاج في منصبه".



وأكدت الصحيفة أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كان مدربو الفرق المنافسة ينتقدون تين هاج في الجلسات الخاصة ويتحدثون عن مدى سهولة مواجهة مانشستر يونايتد، لدرجة حتى أن أحد المدربين المخضرمين (لم تحدده) وصفه بأنه "محتال"، ولا يعتقد أنه كفء لهذا المنصب، ولم يكن هذا المدرب فقط من يرى ذلك. كووورة

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