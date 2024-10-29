ماذا قصد فينيسيوس في تعليقه على خسارته الكرة الذهبية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعتقد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أن نضاله ضد العنصرية هو السبب وراء خسارته جائزة الكرة الذهبية هذا العام.
صدمة الكرة الذهبية تضرب فينيسيوس.. غضب في مدريد
وسبق أن توقعت العديد من التقارير فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد في الموسم الماضي لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال.
لكن، الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، من فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.
وقرر ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية، وعدم ذهاب أي من عناصره إلى باريس، أمس الإثنين، بعدما علم بعدم تتويج لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذهاب الجائزة إلى نجم منتخب إسبانيا.
ووفقا لشبكة "جول" العالمية، صرح مقربون من فينيسيوس جونيور بأن نجم ريال مدريد كان يشير في تغريدته إلى نضاله ضد العنصرية عندما تحدث عقب التصويت النهائي للكرة الذهبية.
وأضاف المقربون: "عالم كرة القدم غير مستعد لقبول لاعب يحارب ضد النظام".
وكان فينيسيوس غرد عقب إعلان فوز رودري بالجائزة، أمس الإثنين: "سأفعلها 10 مرات إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين". كووورة
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