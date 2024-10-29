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ماذا قصد فينيسيوس في تعليقه على خسارته الكرة الذهبية؟

10/29/2024 2:37:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعتقد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أن نضاله ضد العنصرية هو السبب وراء خسارته جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

صدمة الكرة الذهبية تضرب فينيسيوس.. غضب في مدريد


وسبق أن توقعت العديد من التقارير فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد في الموسم الماضي لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال.

لكن، الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، من فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.


وقرر ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية، وعدم ذهاب أي من عناصره إلى باريس، أمس الإثنين، بعدما علم بعدم تتويج لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذهاب الجائزة إلى نجم منتخب إسبانيا.

ووفقا لشبكة "جول" العالمية، صرح مقربون من فينيسيوس جونيور بأن نجم ريال مدريد كان يشير في تغريدته إلى نضاله ضد العنصرية عندما تحدث عقب التصويت النهائي للكرة الذهبية.

وأضاف المقربون: "عالم كرة القدم غير مستعد لقبول لاعب يحارب ضد النظام".

وكان فينيسيوس غرد عقب إعلان فوز رودري بالجائزة، أمس الإثنين: "سأفعلها 10 مرات إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين". كووورة

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