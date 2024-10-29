أبل تقدم معالجات جديدة وميزات محسنة في جهاز آي ماك الجديد

أعلنت شركة "أبل" عن إطلاق ميزاتها الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب جهاز "آي ماك" جديد بحجم 24 بوصة، مزود بمعالج "M4" المصمم لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يأتي المعالج "M4" بثمانية أنوية لوحدة المعالجة المركزية وعشرة أنوية لمعالجة الرسوميات، مما يرفع كفاءة الأداء بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% مقارنة بالإصدار السابق.

هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت "أبل" بتحديث جهاز "آي ماك" العام الماضي، عندما انتقلت من معالج "M1" إلى "M3"، وها هي الآن تعود للترقية إلى "M4" الذي يُصنّع وفق تقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني من شركة TSMC.



ملحقات USB-C الجديدة

كشفت الشيفرة المكتشفة في نظام macOS 15.1 عن تحديث متوقع لملحقات "ماجيك" الخاصة بأبل، بما في ذلك لوحة المفاتيح Magic Keyboard، والفأرة Magic Mouse، ولوحة التتبع Magic Trackpad، التي سيتم تحديثها لاستخدام منافذ USB-C. يأتي هذا التحديث تماشياً مع اللوائح الأوروبية التي تُلزم "أبل" بالانتقال من Lightning إلى USB-C بحلول نهاية العام.



تحسينات الذاكرة الموحدة

من المتوقع أن تبدأ جميع أجهزة "آي ماك" المزودة بمعالج "M4" بسعة 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، استناداً إلى تقارير من "بلومبرغ" التي تستند إلى سجلات المطورين. ويُتوقع أن توفر "أبل" خيار ترقية الذاكرة حتى 32 غيغابايت، بينما كان الطراز السابق "M3" يتوقف عند 24 غيغابايت.



منافذ Thunderbolt إضافية

تسعى "أبل" إلى تحسين قدرات الاتصال في الطرازات المتقدمة من جهاز "آي ماك"، حيث قد يتم تزويد هذه الطرازات بأربعة منافذ Thunderbolt كاملة بدلاً من المنفذين الحاليين. تأتي هذه الإضافة نتيجة تحليل شريحة معالج "M4" التي أظهرت أنه يحتوي على أربعة وحدات تحكم لـ Thunderbolt، مما يعزز من إمكانيات التوصيل ويوفر سرعة أعلى لنقل البيانات.



Wi-Fi 7 لدعم سرعة فائقة

تشير التوقعات إلى أن جهاز "آي ماك" الجديد سيأتي مدعوماً بتقنية Wi-Fi 7، وهو ما يتيح سرعة تصل إلى 46 غيغابت في الثانية، وهو ما يزيد بخمس مرات عن السرعة التي يدعمها Wi-Fi 6E. هذه الميزة ستسهم في تقليل التشويش على الإشارة وتحسين تجربة الاتصال اللاسلكي بشكل عام.



رغم أن التحديثات على جهاز "آي ماك" تبدو طفيفة، إلا أنها تقدم تحسينات كبيرة على مستوى الأداء والاتصال. وتجدر الإشارة إلى أن "أبل" لم تعلن حتى الآن عن خطط لتقديم جهاز "آي ماك" أكبر حجماً أو "آي ماك برو"، مما يعني أن جهاز "آي ماك" بحجم 24 بوصة هو الخيار الوحيد المتاح حاليًا لمحبي هذا النوع من الأجهزة.