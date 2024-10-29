أبل تقدم معالجات جديدة وميزات محسنة في جهاز آي ماك الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة "أبل" عن إطلاق ميزاتها الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب جهاز "آي ماك" جديد بحجم 24 بوصة، مزود بمعالج "M4" المصمم لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتي المعالج "M4" بثمانية أنوية لوحدة المعالجة المركزية وعشرة أنوية لمعالجة الرسوميات، مما يرفع كفاءة الأداء بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% مقارنة بالإصدار السابق.
هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت "أبل" بتحديث جهاز "آي ماك" العام الماضي، عندما انتقلت من معالج "M1" إلى "M3"، وها هي الآن تعود للترقية إلى "M4" الذي يُصنّع وفق تقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني من شركة TSMC.
ملحقات USB-C الجديدة
كشفت الشيفرة المكتشفة في نظام macOS 15.1 عن تحديث متوقع لملحقات "ماجيك" الخاصة بأبل، بما في ذلك لوحة المفاتيح Magic Keyboard، والفأرة Magic Mouse، ولوحة التتبع Magic Trackpad، التي سيتم تحديثها لاستخدام منافذ USB-C. يأتي هذا التحديث تماشياً مع اللوائح الأوروبية التي تُلزم "أبل" بالانتقال من Lightning إلى USB-C بحلول نهاية العام.
تحسينات الذاكرة الموحدة
من المتوقع أن تبدأ جميع أجهزة "آي ماك" المزودة بمعالج "M4" بسعة 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، استناداً إلى تقارير من "بلومبرغ" التي تستند إلى سجلات المطورين. ويُتوقع أن توفر "أبل" خيار ترقية الذاكرة حتى 32 غيغابايت، بينما كان الطراز السابق "M3" يتوقف عند 24 غيغابايت.
منافذ Thunderbolt إضافية
تسعى "أبل" إلى تحسين قدرات الاتصال في الطرازات المتقدمة من جهاز "آي ماك"، حيث قد يتم تزويد هذه الطرازات بأربعة منافذ Thunderbolt كاملة بدلاً من المنفذين الحاليين. تأتي هذه الإضافة نتيجة تحليل شريحة معالج "M4" التي أظهرت أنه يحتوي على أربعة وحدات تحكم لـ Thunderbolt، مما يعزز من إمكانيات التوصيل ويوفر سرعة أعلى لنقل البيانات.
Wi-Fi 7 لدعم سرعة فائقة
تشير التوقعات إلى أن جهاز "آي ماك" الجديد سيأتي مدعوماً بتقنية Wi-Fi 7، وهو ما يتيح سرعة تصل إلى 46 غيغابت في الثانية، وهو ما يزيد بخمس مرات عن السرعة التي يدعمها Wi-Fi 6E. هذه الميزة ستسهم في تقليل التشويش على الإشارة وتحسين تجربة الاتصال اللاسلكي بشكل عام.
رغم أن التحديثات على جهاز "آي ماك" تبدو طفيفة، إلا أنها تقدم تحسينات كبيرة على مستوى الأداء والاتصال. وتجدر الإشارة إلى أن "أبل" لم تعلن حتى الآن عن خطط لتقديم جهاز "آي ماك" أكبر حجماً أو "آي ماك برو"، مما يعني أن جهاز "آي ماك" بحجم 24 بوصة هو الخيار الوحيد المتاح حاليًا لمحبي هذا النوع من الأجهزة.
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