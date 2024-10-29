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وفاة الفنان المصري حسن يوسف عن 90 عاما

10/29/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي الفنان المصري حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما، حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف صباح اليوم الثلاثاء.
وعبر حسابه على "فيسبوك"، كتب شقيق الفنان الراحل "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

كما نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكان يوسف ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى دراسته في كلية التجارة عام 1955.

أما على الصعيد الفني، فكان أول أدواره في فيلم "أنا حرة" عام 1959، ثم تألق بـ"في بيتنا رجل"، و"الخطايا"، و"أم العروسة".


وفي التلفزيون، قدم أعمالا كثيرة أبرزها "ليالي الحلمية"، و"محمد رسول الله"، و"الشراع المكسور"، و"ألف ليلة وليلة"، ومسلسل "إمام الدعاة" الذي قدم فيه قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج الفنان المصري الراحل من الفنانة لبلبة وانفصلا بعد 8 سنوات، ثم ارتبط بالفنانة شمس البارودي سنة 1972 حتى وفاته.

رزق الزوجان بـ4 أبناء هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله الذي توفي غرقا في يوليو/تموز 2023 عن عمر ناهز 35 عاما. وكالات

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