في 7 خطوات.. دليلك لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتساءل بعض الأشخاص عن الإرشادات الواجب اتباعها في فصل الشتاء لتجنب زيادة الوزن، خاصةً أن الرغبة في تناول الطعام تزداد مع برودة الطقس.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.
نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء
1- شرب الماء
يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء خلال فصل الشتاء، تتراوح بين 7 و8 أكواب على مدار اليوم، لأنه يساهم في الحفاظ على وزن الجسم، عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشعور بالجوع.
2- ممارسة الرياضة
من الضروري تخصيص وقت على مدار اليوم في فصل الشتاء لممارسة التمارين الرياضية، لأنها تساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، مما يساهم في إنقاص الوزن.
3- تناول الكثير من الألياف
يمكن تجنب زيادة الوزن في الشتاء عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لأنها فعالة في إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.
4- تجنب السكريات
لا بد من تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأنها تشجع الجسم على تخزين الدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
5- اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم
يستحسن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية تمامًا منه، لخفض نسبة الدهون المستهلكة في النظام الغذائي اليومي، ومن ثم تجنب زيادة الوزن.
6- الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون
لا خلاف على أن القيمة الغذائية العالية للحوم الحمراء، ولكن يراعى اختيار الأنواع الخالية من الدهون، مع ضرورة الابتعاد عن اللحم المصنع، مثل البسطرمة، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.
7- تناول الأسماك الدهنية
قد تساعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، على تجنب زيادة الوزن في الشتاء، لاحتوائها على البروتين الذي يساهم في كبح الشهية، وأحماض أوميجا 3 التي تعزز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.
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