في 7 خطوات.. دليلك لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

يتساءل بعض الأشخاص عن الإرشادات الواجب اتباعها في فصل الشتاء لتجنب زيادة الوزن، خاصةً أن الرغبة في تناول الطعام تزداد مع برودة الطقس.



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.



نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

1- شرب الماء

يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء خلال فصل الشتاء، تتراوح بين 7 و8 أكواب على مدار اليوم، لأنه يساهم في الحفاظ على وزن الجسم، عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشعور بالجوع.



2- ممارسة الرياضة

من الضروري تخصيص وقت على مدار اليوم في فصل الشتاء لممارسة التمارين الرياضية، لأنها تساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، مما يساهم في إنقاص الوزن.



3- تناول الكثير من الألياف

يمكن تجنب زيادة الوزن في الشتاء عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لأنها فعالة في إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.



4- تجنب السكريات

لا بد من تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأنها تشجع الجسم على تخزين الدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



5- اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم

يستحسن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية تمامًا منه، لخفض نسبة الدهون المستهلكة في النظام الغذائي اليومي، ومن ثم تجنب زيادة الوزن.



6- الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون

لا خلاف على أن القيمة الغذائية العالية للحوم الحمراء، ولكن يراعى اختيار الأنواع الخالية من الدهون، مع ضرورة الابتعاد عن اللحم المصنع، مثل البسطرمة، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.



7- تناول الأسماك الدهنية

قد تساعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، على تجنب زيادة الوزن في الشتاء، لاحتوائها على البروتين الذي يساهم في كبح الشهية، وأحماض أوميجا 3 التي تعزز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

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