دراسة: الحمل قد يوقظ فيروسات خاملة في الحمض النووي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في الولايات المتحدة وألمانيا، عن أن شيئًا قديمًا يستيقظ في حمضنا النووي أثناء الحمل ولحظات فقدان الدم، لزيادة الطلب على خلايا الدم الحمراء في الجسم.

وكشفت الدراسة عن أجزاء فيروسية خاملة منذ فترة طويلة تؤدي إلى استجابة مناعية تزيد من إنتاج الدم الأحمر عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها.



تم الاكتشاف من خلال تحليل الخلايا الجذعية المكونة للدم في الفئران، حيث تم تنشيط أجزاء من الشفرة الجينية المعروفة باسم الارتدادات العكسية أثناء الحمل.



ويبدو أن الخلايا الجذعية المكونة للدم تفتح عملية فيروسية نسيتها الخلايا منذ فترة طويلة. لكن الأمر ليس خاليًا من المخاطر، فعند إيقاظها يمكن أن تقفز الأجزاء الفيروسية من مكان إلى آخر في الجينوم، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات.



ومن خلال تحليل عينات الدم من النساء الحوامل وغير الحوامل، وجد الباحثون أنه من المرجح أن يحدث نفس إعادة تنشيط للارتدادات العكسية التي شوهدت في الفئران عند البشر أيضًا.



وقد أظهرت اختبارات أخرى أن الفئران أصيبت بفقر الدم عندما تم حجب هذه العملية. وهذه الحالة، حيث يوجد نقص في خلايا الدم الحمراء، هي حالة تكون النساء الحوامل أكثر عرضة لها، بسبب الضغوط الإضافية على الجسم.



يقول عالم الوراثة والمناعة شون موريسون، من المركز الطبي في جامعة تكساس ساوث ويسترن: "إنه عكس ما توقعناه. إذا كان هناك وقت لحماية سلامة الجينوم وتجنب الطفرات، فسيكون ذلك أثناء الحمل".





كانت الارتدادات العكسية، التي يشار إليها عادة باسم "الحمض النووي غير المرغوب فيه"، تُستبعد ذات يوم باعتبارها أجزاء من الكود تبدو ذات أهمية ضئيلة. ومن المعروف الآن أن العديد من هذه الآثار الجينية لا تزال قادرة على العمل، وأحيانًا لصالحنا.



وهنا، لاحظ الفريق أن الارتدادات العكسية تنشط بروتين إشارات يسمى "الإنترفيرون"، والذي بدوره يزيد من نشاط الخلايا الجذعية المكونة للدم.



ويضيف موريسون: "لقد أظهرنا ذلك حتى الآن في نظام تكوين الدم، لكننا نتكهن بأن أنواعًا أخرى من الخلايا الجذعية تستغل أيضًا الارتدادات العكسية وأجهزة الاستشعار المناعية لتنشيط الخلايا الجذعية أثناء تجديد الأنسجة".



يقول عالم الوراثة ألباسلان تاسدوغان، من جامعة دويسبورغ-إيسن في ألمانيا: "تساعدنا هذه الرؤى على فهم بعض الآليات الأساسية التي تساهم في فقر الدم أثناء الحمل. وتتمثل خطوتنا التالية في بدء تجربة سريرية لتعميق فهمنا لكيفية عمل العناصر العكسية في المرضى".



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، لا تظهر الدراسة الجديدة فقط مدى خطأ تسمية الحمض النووي غير المرغوب فيه، بل إنها تضيف أيضًا إلى فهمنا الدفاعات الطبيعية المستخدمة للحفاظ على سلامة الأم والطفل أثناء الحمل. سبوتنيك

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