غالانت يهدد الأمين العام الجديد للحزب في لبنان..وهذا ما قاله

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / نشر الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت تغريدتين باللغتين الإنجليزية والعبرية هدد فيها الأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حيث كتب، "التعيين: مؤقت..العد التنازلي بدأ".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله في لبنان عن تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله خلفا للأمين العام السابق حسن نصر الله.

وقال الحزب في بيان له، "انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية".

وأضاف البيان ذاته: "إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفيّ، على العمل معًا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز".



