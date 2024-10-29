غالانت يهدد الأمين العام الجديد للحزب في لبنان..وهذا ما قاله

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / نشر وزير
الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت تغريدتين باللغتين الإنجليزية والعبرية هدد فيها الأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حيث كتب، "التعيين: مؤقت..العد التنازلي بدأ".
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله في لبنان عن تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله خلفا للأمين العام السابق حسن نصر الله.
وقال الحزب في بيان له، "انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية".
وأضاف البيان ذاته: "إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفيّ، على العمل معًا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز".
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