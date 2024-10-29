مصر تريد جذب الشركات البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أكدت السلطات المصرية التي اجتمعت مع كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام محمد مراد، بأن جمهورية مصر العربية تريد جذب الشركات البرازيلية وتوسيع أجندتها التجارية مع البرازيل.

رئيس الغرفة العربية أوسمار شحفة على يسار الصورة، وتبادل للهداية التذكارية مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي.

اجتمع ممثلو الغرفة التجارية العربية البرازيلية مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في القاهرة الجديدة. من جهته، سلط الوزير الضوء على أهمية التجارة بين البرازيل ومصر وأكد بأن بعض القطاعات المواتية هي الأدوية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أشار معالي الوزير إلى أن شركة مصر للطيران من الممكن أن تبدأ بتشغيل رحلات تجارية إلى البرازيل في العام 2025 أو 2026. كما سلط الوزير الضوء على ضرورة تنويع التجارية بين مصر والبرازيل، حيث يجمع مصر اتفاقية للتجارة الحرة مع مجموعة ميركوسور (الكتلة التي تضم أيضاً الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وبوليفيا).

كما أضاف وزير الخارجية إلى أنه من الضروري جعل هذا البلد العربي الشمال افريقي بوابة لدخول المنتجات البرازيلية ليتم بيعها في القارة الافريقية، كما يمكن للبرازيل أن تكون بوابة دخول للمنتجات المصرية إلى كتلة دول الميركوسور. كما اقترح الوزير عبد العاطي تأسيس مجلس أعمال برازيلي مصري يمكنه أن يحقق تفاعل أكبر بين البلدين.

من ناحيتهما، تعهد كل من شحفة ومراد بتقديم دعم الغرفة التجارية العربية البرازيلية الكلي لتعزيز العلاقات البرازيلية المصرية وتنويع الأجندة التجارية بين البلدين. كما أشارا إلى إمكانية التعاون بين الشركات الناشئة المصرية والبرازيلية من خلال بعثة ينظمها CCAB LAB التابع للغرفة التجارية العربية البرازيلية والذي يقوم بربط ووصل قطاعات الابتكار البرازيلية مع الدول العربية.

كما أضاف الوزير عبد العاطي بأنه كان رفقة وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الثلاثاء، 22 تشرين الأول/ أكتوبر في كازان في روسيا خلال اجتماع مجموعة البريكس.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البريكس التي شكلها في البداية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، قد أضافت أعضاء جدد من ضمنهم جمهورية مصر العربية. حيث ستترأس البرازيل المجموعة في العام 2025. كما ستستضيف البرازيل في تشرين الثاني/ نوفمبر في قمة مجموعة العشرين G20 وهي المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية، فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسيعقد هذا الحدث يومي 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة ريو دي جانيرو.

بحث ممثلو الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد الغرف العربية إمكانية توسيع التكامل اللوجستي

لقاء مع اتحاد الغرف العربية في مصر





كما اجتمع كل من شحفة ومراد يوم الاثنين مع الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ومديرة الغرف التجارية العربية – الأجنبية المشتركة في اتحاد الغرف العربية السيدة هدى كاشتان، ومديرة كلية النقل الدولي واللوجستي – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السيدة سارا حسان كمال الجزار. كما بحث هذا الاجتماع توسيع وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، إضافة لتأسيس مركز للشركات البرازيلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتكامل اللوجستي بين البلدين.

الجدير بالذكر بأن البرازيل قد صدرت إلى مصر في العام 2023 منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، حيث كانت مصر الوجهة الرابعة للصادرات العربية ضمن قائمة الدول العربية. وكانت البرازيل قد استوردت من مصر منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 488.9 مليون دولار أمريكي، حيث احتلت مصر المرتبة السابعة ضمن قائمة موردي المنتجات الرئيسيين إلى البرازيل في العام 2023. ومن ضمن المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى مصر، الذرة، وخام الحديد، ولحوم الأبقار والدواجن. أم الأسمدة فكانت المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.

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