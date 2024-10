مصر تريد جذب الشركات البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أكدت السلطات المصرية التي اجتمعت مع كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام محمد مراد، بأن جمهورية مصر العربية تريد جذب الشركات البرازيلية وتوسيع أجندتها التجارية مع البرازيل.

رئيس الغرفة العربية أوسمار شحفة على يسار الصورة، وتبادل للهداية التذكارية مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي.

اجتمع ممثلو الغرفة التجارية العربية البرازيلية مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في القاهرة الجديدة. من جهته، سلط الوزير الضوء على أهمية التجارة بين البرازيل ومصر وأكد بأن بعض القطاعات المواتية هي الأدوية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أشار معالي الوزير إلى أن شركة مصر للطيران من الممكن أن تبدأ بتشغيل رحلات تجارية إلى البرازيل في العام 2025 أو 2026. كما سلط الوزير الضوء على ضرورة تنويع التجارية بين مصر والبرازيل، حيث يجمع مصر اتفاقية للتجارة الحرة مع مجموعة ميركوسور (الكتلة التي تضم أيضاً الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وبوليفيا).

كما أضاف وزير الخارجية إلى أنه من الضروري جعل هذا البلد العربي الشمال افريقي بوابة لدخول المنتجات البرازيلية ليتم بيعها في القارة الافريقية، كما يمكن للبرازيل أن تكون بوابة دخول للمنتجات المصرية إلى كتلة دول الميركوسور. كما اقترح الوزير عبد العاطي تأسيس مجلس أعمال برازيلي مصري يمكنه أن يحقق تفاعل أكبر بين البلدين.

من ناحيتهما، تعهد كل من شحفة ومراد بتقديم دعم الغرفة التجارية العربية البرازيلية الكلي لتعزيز العلاقات البرازيلية المصرية وتنويع الأجندة التجارية بين البلدين. كما أشارا إلى إمكانية التعاون بين الشركات الناشئة المصرية والبرازيلية من خلال بعثة ينظمها CCAB LAB التابع للغرفة التجارية العربية البرازيلية والذي يقوم بربط ووصل قطاعات الابتكار البرازيلية مع الدول العربية.

كما أضاف الوزير عبد العاطي بأنه كان رفقة وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الثلاثاء، 22 تشرين الأول/ أكتوبر في كازان في روسيا خلال اجتماع مجموعة البريكس.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البريكس التي شكلها في البداية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، قد أضافت أعضاء جدد من ضمنهم جمهورية مصر العربية. حيث ستترأس البرازيل المجموعة في العام 2025. كما ستستضيف البرازيل في تشرين الثاني/ نوفمبر في قمة مجموعة العشرين G20 وهي المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية، فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسيعقد هذا الحدث يومي 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة ريو دي جانيرو.

بحث ممثلو الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد الغرف العربية إمكانية توسيع التكامل اللوجستي

لقاء مع اتحاد الغرف العربية في مصر





كما اجتمع كل من شحفة ومراد يوم الاثنين مع الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ومديرة الغرف التجارية العربية – الأجنبية المشتركة في اتحاد الغرف العربية السيدة هدى كاشتان، ومديرة كلية النقل الدولي واللوجستي – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السيدة سارا حسان كمال الجزار. كما بحث هذا الاجتماع توسيع وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، إضافة لتأسيس مركز للشركات البرازيلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتكامل اللوجستي بين البلدين.

الجدير بالذكر بأن البرازيل قد صدرت إلى مصر في العام 2023 منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، حيث كانت مصر الوجهة الرابعة للصادرات العربية ضمن قائمة الدول العربية. وكانت البرازيل قد استوردت من مصر منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 488.9 مليون دولار أمريكي، حيث احتلت مصر المرتبة السابعة ضمن قائمة موردي المنتجات الرئيسيين إلى البرازيل في العام 2023. ومن ضمن المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى مصر، الذرة، وخام الحديد، ولحوم الأبقار والدواجن. أم الأسمدة فكانت المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.

