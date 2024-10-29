اتفاقية تعاون بين "الصحة وسيفيد" في مجال التطوير والتدريب ومكافحة العدوى

(MENAFN
- Global Advertising)
وقعت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وشركة سيفيد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير والتدريب ومكافحة العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية بالمملكة، إذ تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المعرفة العلمية وتحسين ممارسات مكافحة العدوى ورفع جودة الخدمات الطبية بشكل عام بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما يركز التعاون على مكافحة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين رعاية المرضى من خلال التقنيات المبتكرة.
وفي سياق متصل ، أبدى المشاركون في ملتقى الصحة العالمي الذي شهدته الرياض في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري 2024 ولمدة ثلاثة أيام اعجابهم بالتقنيات والخبرات التي سخرتها “داناهير” الرائدة في المجال الطبي لخدمة المرضى، بجانب جهودها في تقديم حلول شاملة تتناول مختلف جوانب الرعاية الصحية مما يساهم في تحسين رعاية المرضى والتشخيص الدقيق والتقدم في الأبحاث الطبية ، مما يزود متخصصي الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة للتشخيص السريع والدقيق، وسير العمل المبسط، وتعزيز رعاية المرضى ، بالإضافة إلى التزامها بالابتكار والجودة والامتثال التنظيمي، فقد أصبحت هذه المنظومة شركاء موثوقين في أسواق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
وسلطت منظومة "داناهير" خلال الملتقى الضوء على التقنية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، لا سيما في تشخيص ومراقبة الأمراض المعدية ، إذ تعد التقنية مبتكرة وتجمع بين تضخيم الحمض النووي والكشف عنه، قائمة متنوعة من اختبارات PCR التي تزود أخصائيي الرعاية الصحية (أخصائيي الرعاية الصحية) بنتائج موثوقة وفي الوقت المناسب لأمراض مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتهابات الجهاز التنفسي (بما في ذلك كوفيد-19)، والتهابات الجهاز الهضمي، وصحة المرأة، والأورام ، فيما تلعب تقنية Cepheid دورًا حاسمًا في الكشف المبكر، وتوجيه قرارات العلاج، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العدوى ، وبالتالي فإن هذه التقنية هي مساهم رئيسي في مكافحة AMR (مقاومة مضادات الميكروبات) حيث تزود أخصائيي الرعاية الصحية بالإجابات التي يحتاجون إليها لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات التي تسببها السلالات المقاومة.
من جانبه قال محيي الدين مكوك، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Danaher Diagnostics في المملكة العربية السعودية: نهدف من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية من بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء وتوفير تجربة العملاء الأفضل في المملكة العربية السعودية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة عبر الحلول والتقنيات للعديد من المرضى في جميع أنحاء المملكة.
وقالت بشرى بن سعود، رئيس شركة Danaher في الشرق الأوسط وتركيا إنه من خلال تعزيز وجودنا في البلاد، فإننا نظهر التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة وتفانينا في قيادة التغيير الإيجابي والدائم في قطاع الرعاية الصحية ، ومن خلال الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والكفاءات التشغيلية والموارد عبر شركاتنا العاملة المختلفة، تستطيع Danaher تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء المعقدة ، ومع استمرار تطور نظام الرعاية الصحية السعودي تتمتع شركة Danaher بمكانة جيدة تؤهلها للدخول في شراكة مع العملاء لتقديم حلول قيمة لاحتياجات العملاء المعقدة والمتطورة من خلال تحسين المنتجات والخدمات والتجارب.
يشار إلى أن “داناهير” افتتحت مؤخرًا مقرها الإقليمي في الرياض، وعززت التزامها القوي بالاستثمار في المملكة عبر شركاتها وتقديم حلول شاملة تتناول مختلف جوانب الرعاية الصحية مما يساهم في تحسين رعاية المرضى والتشخيص الدقيق والتقدم في الأبحاث الطبية والالتزام بالابتكار والجودة والامتثال التنظيمي، أصبحت هذه الشركات شركاء موثوقين في أسواق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ، مع بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء وتوفير أفضل تجربة للعملاء في المملكة، مما يحسن الوصول إلى حلول وتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة ، وتشترك هذه الشركات في هدف مشترك يتمثل في دعم النهوض برعاية المرضى من خلال ابتكار الرعاية الصحية ، ومن خلال الاستثمار في المنطقة وفتح عمليات مباشرة، بهدف إحداث تأثير أكبر ومباشر على مشهد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ، وكجزء من خططهم التوسعية، مع توظيف أكثر من 100 موظف من ذوي المهارات العالية، والمساهمة في تنمية المواهب، وخلق فرص عمل في جميع أنحاء البلاد.
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