القرية العالمية تستضيف "القافلة الوردية" لتعزيز التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكّر

(MENAFN
- currentglobal) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 28 أكتوبر 2024: استقبلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مبادرة "القافلة الوردية" الشهيرة ضمن فعّالية مجتمعية يوميْ السبت والأحد، 26 و27 أكتوبر 2024.
هَدفت هذه الفعّالية المُشتركة بالتّعاون مع القافلة الوردية إلى زيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكّر عن سرطان الثدي، وتم إطلاقها بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي.
وقد قدّمت عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة، التي تواجدت بين المسرح الرئيسي وجناح سوريا، فحوصاتٍ طبية مجانية بالإضافة إلى جلسات توعية فردية حول الوقاية والكشف المبكّر لسرطان الثدي من قبل فريق طبي محترف. وقد فازت 20 ضيفة خلال يومي الفعّالية بقسائم هدايا لإجراء فحص "الماموجرام"، تماشياً مع هدف الفعّالية الأساسي بتعزيز أهمية الكشف المبكّر وإجراء الفحوصات الوقائية.
ومن ضمن الفعّالية، استضافت القرية العالمية "الفريق الوردي لركوب الدرّجات" الذي اختتم جولته للتوعية بسرطان الثدي في الإمارات، والمعروفة باسم"الطواف الوردي"، بظهور مميّز في القرية العالمية عَبَر فيه الدرّاجون البوابة الثقافية للقرية العالمية لداخل الوجهة، وقبل انتهاء الطواف، قام هذا الفريق الرياضي الداعم للمبادرة المجتمعية والمكوّن من 150 درّاجاً بالتجول في أرجاء القرية العالمية، واختتم حضوره بالاصطفاف بالقرب من المسرح الرئيسي.
تؤكد القرية العالمية من خلال هذه المبادرة التي تتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي في أكتوبر التزَامها التام كوجهة مسؤولة بصحّة ورفاه ضيوفها، وسعيها الدائم نحو تعزيز العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام من أجل هدف نبيل.
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