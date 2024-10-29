261.8 مليون دينار إيرادات stc خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

(MENAFN
- Morimak)
الكويت – 28 أكتوبر 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن نتائجها لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسلطة الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي والمساهمات المجتمعية التي قامت بها الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024.
النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
الإيرادات 261.8 مليون دينار كويتي
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 63.7 مليون دينار كويتي
صافي الربح 24.7 مليون دينار كويتي
ربحية السهم 25 فلس كويتي
الموجودات 441.7 مليون دينار كويتي
حقوق المساهمين 233.7 مليون دينار كويتي
القيمة الدفترية للسهم 234 فلس كويتي
قاعدة العملاء 2.3 مليون عميل
وفي هذا الصدد صرح المهندس/ معتز بن عبدالله الضراب، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "تواصل شركة الاتصالات الكويتية (stc) تطلعاتها الريادية من خلال تحقيق نتائج مالية وتشغيلية جيدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مما يعزز دور الشركة كمساهم رئيسي في التحول الرقمي في الكويت. كما تحرص stc باستمرار على تلبية احتياجات السوق لاسيما إثر الطلب المتزايد على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، من خلال تقديم أحدث الخدمات والحلول الرقمية والتقنية الشاملة والمتكاملة لكل من قطاعي الأفراد والمؤسسات. تركز stc جهودها نحو الابتكار في عروض منتجاتها لتحسين تجربة العملاء وتعزيز حصتها السوقية في ظل البيئة التنافسية.
كما شهدت هذه الفترة أيضًا اتخاذ stc خطوات إضافية لتنويع مسارات النمو الخاصة بها، من خلال تطوير نموذج الأعمال بما يتماشى مع التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق الاتصالات. هذا وتؤكد استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية المتطورة والنظم الرقمية رؤيتنا طويلة المدى للحفاظ على مكانتنا كمشغل اتصالات ومزود رقمي موثوق به."
وأضاف الضراب، قائلاً: "أتمت stc خلال الربع الثالث من عام 2024 عدد من الاتفاقيات والشراكات، أبرزها توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والمياه والطاقة لتزويد عدادات الكهرباء الذكية. كما تسعى stc جاهدة إلى البدء بعملية إطلاق خدمات الجيل الخامس المتقدمة5.5G امتثالاً لقرار هيئة الاتصالات والمعلومات في الكويت.
بينما تسلط هذه المشاريع الضوء على التزامنا بتعزيز الابتكار وتقديم التميز في الخدمة، تفخر stc أيضاً بحصولها على جائزة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الكويت" لتكنولوجيا الجيل الخامس خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي، والتي تعكس جهودنا المستمرة لتمكين التحول الرقمي في الكويت.
انطلاقاً من الركيزة الاستراتيجية للشركة المتمثلة في توفير بيئة داعمة وشاملة للموظفين، تم تصنيف stc كوجهة العمل المثالية في الكويت لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والهندسة، وفقًا لـ Universum المتخصصة بالبحوث - 2024.
تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، ركزت stc على دفع عجلة التطور التكنولوجي من خلال تقديم خدمات الربط المخصصة بالاتصالات الثابتة وتكنولوجيا المعلومات وتوفير أفضل الحلول المتكاملة المتعلقة بمجال الاتصالات والشبكات بالإضافة إلى الحلول التقنية المتقدمة وخدمات النطاق العريض الثابتة ونظم التكامل والخدمات السحابية وخدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات لعملائها من الأفراد والمؤسسات من خلال تطبيق خطط التحول الاستراتيجي للأعمال، حيث تمكنت stc من التميز وتزويد قطاع الأعمال بالحلول الرقمية الشاملة المتكاملة والمبتكرة ذات الجودة العالية، وذلك من خلال اعتمادها على شبكتها الأكثر تطوراً والاستفادة من خبرات شركاتها التابعة المتخصصة بتقديم خدمات الربط المخصصة بالاتصالات الثابتة وتكنولوجيا المعلومات."
وتعليقاً على إعلان النتائج كما في 30 سبتمبر 2024، قال الضرَّاب: "حققت stc نتائج مالية جيدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 261.8 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2024 بنسبة نمو 0.8% مقارنةً مع 259.8 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. يعود السبب الرئيسي في تحقيق هذا النمو إلى الزيادة في إيرادات قطاع العملاء التي تشكل 73% من إجمالي الإيرادات. في حين بلغت إيرادات قطاع الأعمال نسبة27 % من إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وذلك نتيجة العمل على تحسين نموذج أعمال الشركة وتطوير الخدمات الرقمية وتقديم الحلول التقنية المتكاملة للشركات في شتى المجالات."
وأضاف الضرَّاب، "لقد أثمرت هذه النتائج عن نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 1.2% حيث بلغ 63.7 مليون دينار كويتي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة مع 63.0 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق بدعم من ارتفاع إيرادات الشركة. ونتيجة ذلك، شهد صافي أرباح الشركة نمواً بنسبة 1.4% ليبلغ 24.7 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 25 فلس) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة مع 24.4 (ربحية السهم 24فلس) خلال الفترة نفسها في عام 2023، حيث يعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى برنامج تحسين التكاليف والارتقاء بالكفاءة التشغيلية على مستوى stc وشركاتها التابعة. هذا وبلغت قاعدة العملاء لدى stc حوالي 2.3 مليون عميل في نهاية شهر سبتمبر 2024."
وتعليقاً على المركز المالي للشركة كما في 30 سبتمبر 2024، قال الضراب: "بلغت إجمالي موجودات الشركة 441.7 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2024، كما بلغت إجمالي حقوق مساهمي الشركة 233.7 مليون دينار كويتي. الجدير بالذكر، تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط.
مع تطلع stc نحو مستقبل مستدام، تلتزم الشركة بإطلاق برامج استدامة مؤثرة تهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع الممارسات المستدامة على المدى الطويل، حيث نواصل التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين يشاركوننا نفس القيم. فمن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إحداث تغيير إيجابي ورفع مستوى ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الكويت، متماشين مع الأهداف الوطنية والعالمية للتنمية المستدامة."
كما أكد الضرَّاب: "تلتزم stc بالحفاظ على استراتيجية مالية متزنة لضمان تخصيص وتحسين موارد الشركة بكفاءة من خلال مواءمة القرارات المالية مع الأهداف طويلة الأجل. كما تدعم الاستراتيجية المالية قدرة الشركة على إدارة المخاطر بفعالية إلى جانب تحسين التدفقات المالية واتخاذ القرارات الإدارية بإتقان بالإضافة إلى تحديد فرص النمو وتعزيز ثقة المساهمين. هذا وتحرص stc على تطوير استراتيجيتها المؤسسية والمالية بما يخدم التحول الرقمي في دولة الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه التآزر بين حلولنا الرقمية وتحقيق أهدافنا المالية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والممارسات الرقابية على العمليات، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في الابتكار والتميز التشغيلي".
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