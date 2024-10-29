"ريتيل جي بي تي": الذكاء الاصطناعي يضاعف وعي المتسوقين من 10% إلى 45%

(MENAFN
- mslgroup) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2024: تعمل "ريتيل جي بي تي" RetailGPT، منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي على دمج التجارة الرقمية مع التجزئة التقليدية، مما يضع معيارًا صناعيًا جديدًا لفهم سلوك المستهلك بعمق وفعالية أكبر.
بالاعتماد على خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في تقديم البيانات حول سلوك المستهلك، قامت شركة "باثفايندر" Pathfinder، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا التجزئة، بتطوير نظام "ريتيل جي بي تي" لسد فجوة المعرفة في صناعة التجزئة فيما يتعلق بتتبع وفهم وتوقع سلوك المتسوقين.
تُعد "باثفايندر" شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التجزئة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة تساعد تجار التجزئة على تعزيز تجربة العملاء وتحقيق النجاح التجاري. تُظهر بيانات "باثفايندر" أن معظم تجار التجزئة يمتلكون رؤى محدودة تتراوح بين 10 إلى 15% فقط من قاعدة عملائهم. ومن خلال نظام "ريتيل جي بي تي"، من المتوقع توسيع هذا الفهم ليشمل 45% من العملاء.
وقال صادق أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "باثفايندر"، أحد رواد الذكاء الاصطناعي في مجال التجزئة: "إن البيانات التي جمعناها على مدار عشرين عامًا كانت أساسية في تحقيق إنجازاتنا. لقد طورت 'باثفايندر' مجموعة من المنصات التكنولوجية للعلامات التجارية العالمية، تخدم أكثر من 30 مطارًا وأكثر من 150 مركز تسوق ومتجر تجزئة. ساهمت هذه الحلول في تمكين عملائنا من فهم احتياجات مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والعلامات التجارية الخاصة بهم بشكل أعمق، مما يتيح لهم تخصيص عروضهم للعملاء بشكل أكثر دقة. ومن خلال منصة 'ريتيل جي بي تي'، نمكن الشركات من اتخاذ خطوات متقدمة في فهم العملاء وتخصيص تجربتهم، بالإضافة إلى تحسين الأداء باستخدام منصة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي."
تمكين تجار التجزئة
تم تطوير منصة "ريتيل جي بي تي" خصيصًا لدمج المتاجر التقليدية مع التجارة الإلكترونية بسلاسة. هذه المنصة الرقمية تضم تطبيقًا مبتكرًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مصمم ليكون امتدادًا ذكيًا للمتجر الفعلي. وقد تم الإشادة بهذا الحل كعامل محوري في تغيير مشهد صناعة التجزئة، مما يجعله أداة لا غنى عنها للمراكز التجارية والمتاجر والمطاعم ومحلات السوبر ماركت.
من المتوقع أن تُحدث منصة "ريتيل جي بي تي" ثورة في كيفية فهم رحلة العميل وأنماط الإنفاق والسلوك، مما يمكّن تجار التجزئة من التواصل مع العملاء بطرق تفوق التخصيص التقليدي.
أوضح صادق: "يستطيع تجار التجزئة تحديد المنتجات التي يرغبون في أن يطلع عليها عملاؤهم. كما يمكنهم إنشاء توصيات مخصصة لكل عميل بناءً على رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تحلل سلوكيات وتفضيلات التسوق."
وأضاف قائلًا: "سنقوم بتخصيص التجربة الرقمية لكل متسوق، مما يتيح مستوى جديد من التفاعل الشخصي. بفضل "ريتيل جي بي تي"، يمكن لتجار التجزئة تحسين إمكانية البحث في متاجرهم ومنتجاتهم، واتخاذ قرارات مبنية على تحليل دقيق لسلوك العملاء. على سبيل المثال، يمكنهم تحديد عدد مرات تردد عميل معين على متجرهم واكتساب فهم أعمق للأماكن الأخرى التي يزورها، أو المنتجات التي يوليها اهتمامًا خاصًا. من خلال هذه المعلومات، يصبح بإمكانهم تقديم عروض حصرية تُحفز العملاء وتعزز ولاءهم."
الخطط المستقبلية
شهد هذا الشهر إدراج "باثفايندر" في بورصة ناسداك، مما يُعد إنجازاً بارزاً لمنصة "ريتيل جي بي تي". وقد نجحت الشركة مؤخراً في تأمين تمويل بقيمة 325 مليون دولار من "مجموعة سيلفر روك"، بهدف تعزيز نمو "ريتيل جي بي تي" على مدار السنوات الثلاث المقبلة. يشمل هذا التمويل تطوير المنتجات وتوسيع نطاق السوق.
ومع استعداد "ريتيل جي بي تي" للانطلاق في الشرق الأوسط في أوائل عام 2025، تدعو "باثفايندر" تجار التجزئة للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لتكون من الرواد في استخدام الرؤى المتقدمة وتحويل فهمهم وتفاعلهم مع العملاء.
بعد إبرام اتفاقية مع شركة أزاد العقارية في السعودية، أعرب صادق عن طموحاته قائلاً: "نهدف إلى جذب 3 ملايين تاجر تجزئة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط للانضمام إلى منصة "ريتيل جي بي تي" بحلول عام 2028. وهذا سيؤدي حتماً إلى توسيع نطاق عملياتنا لتتجاوز حدود الإمارات والسعودية والهند وسريلانكا."
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