"دو" تعلن إطلاق "باقة إماراتي العائلية" مع بيانات ودقائق غير محدودة لجميع أفراد الأسرة

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إطلاق عرض الباقة الإماراتية العائلية، الذي يقدم مزايا جذابة، ويستهدف حصرياً مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلبي هذه الباقة الجديدة بشكل فريد احتياجات الأفراد والعائلات الإماراتية وتفضيلاتهم من خلال تقديم مجموعة متنوعة من حلول الاتصالات متعددة الاستخدامات من دون التزامات تعاقدية. وقد صُممت الباقة الإماراتية العائلية بحيث توفر قيمة وراحة استثنائية للشرائح المتنوعة من الأسر والأفراد المواطنين الإماراتيين.
وقال كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": "تهدف "دو" من خلال إطلاق الباقة العائلية الإماراتية، إلى التعامل مع تطور احتياجات عملائها من المواطنين الإماراتيين، بما يعزز فكرة الارتباط العميق بين المجتمع الإماراتي من خلال الخدمات التي تتماشى مع أنماط حياتهم المتنوعة. كما تؤكد تلك المبادرة على المكانة التي تتمتع بها "دو" كشريك موثوق به في تقديم الحلول الابتكارية، وقدرتها على قيادة المبادرات الريادية في قطاع الاتصالات المتطورة بالمنطقة".
وتتضمن الباقة العائلة الإماراتية مزايا وفوائد جذابة صُممت بعناية لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها المواطنين. فهي تجربة تتسم بالسلاسة، وتقدم خدمات عالية الجودة والمرونة من دون عقد، كما تتناسب بشكل خاص مع احتياجات أولئك الذين يرغبون في التزامات بسيطة. ومقابل رسوم شهرية قدرها 1,000 درهم، يمكن لرب الأسرة الاستمتاع بـبيانات ودقائق محلية غير محدودة، وبيانات غير محدودة خلال التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يضمن بقاء المستخدمين على اتصال دائم بأحبائهم وعائلاتهم وشركاء أعمالهم في الدولة وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تمنح الباقة إمكانية حصول رب الأسرة على خطوط إضافية لما يصل إلى 5 من أفراد عائلته، برسوم شهرية ثابتة تبلغ 100 درهم فقط لكل خط، ما يتيح لهم نفس المزايا الشاملة. مما يُسهل التواصل بين جميع أفراد الأسرة بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وفي إطار منح العملاء أفضل تجربة من الخدمة المُتميزة، فإن هذه الباقة ستضمن توصيل شريحة "SIM" خلال ساعة واحدة من الاشتراك، ومنح العملاء الأولوية في انجاز المعاملات لدى مراكز الخدمة بالمتاجر ومراكز الاتصال الخاصة بشركة "دو"، ما يضمن سرعة وفعالية الخدمات المقدمة لجميع المشتركين. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحق لرب الأسرة الحصول على رقم ذهبي حصري، عند اختياره التعاقد على الخدمة لمدة 24 شهراً، مما يعزز من حصرية وجاذبية وفوائد الخدمة.
ونظراً لأهمية الجوانب الترفيهية وتكاملها مع حلول وخدمات الاتصالات، فإن الباقة العائلية الإماراتية من "دو" ستتضمن أيضاً منح العملاء المواطنين اشتراكات مجانية لبعض خدمات البث التليفزيوني الأكثر شهرة عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك أمازون برايم "Amazon Prime"، وديزني+ "Disney+"، وشاهد "Shahid"، وغيرها، ما يفتح أمام العملاء عالماً من المحتوى المتدفق مباشرة إليهم. وبفضل تلك المميزات والفوائد، تبرز الباقة العائلية الإماراتية من "دو" كتشكيلة شاملة من الخدمات المُصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة من حلول الاتصالات التي تستهدف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكن للعملاء الاشتراك في تلك الباقة الجديدة كلياُ بسهولة لدى مراكز "دو" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال قنواتها المتعددة عبر شبكة الإنترنت.
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