شركة POTENTCELLS السعودية تطرح باقة جديدة من الخدمات احتفاءً بالذكرى السادسة لتأسيسها

(MENAFN
Editorial) الدمام، المملكة العربية السعودية، 29 أكتوبر 2024: كشفت POTENTCELLS، الشركة الاستشارية المتخصصة في مجال العلاج بالخلايا والجينات، ومقرها الدمام، عن حزم خدماتها الجديدة وهويتها البصرية المُطوّرة في إطار احتفالاتها بالذكري السنوية السادسة لتأسيسها.
أُطلقت POTENTCELLS عام 2018 كأول شركة استشارية في مجال العلاج بالخلايا والجينات في المنطقة، ورسخت مكانتها كقوة أساسية في المملكة العربية السعودية حيث ساعدت عدة مؤسسات رائدة في تحسين منتجاتها واتخاذ القرارات الاستراتيجية السليمة وتطوير مخططتها التنموية. ويضم فرق عمل شركة POTENTCELLS حالياً ثمانية مستشارين من خمس دول، هي السعودية، ومصر، والهند، وتركيا، وأستراليا والولايات المتحدة.
تسعى POTENTCELLS إلى توفير حلول قابلة للتخصيص في ثلاث قطاعات حيوية هي القيادة والقوى العاملة والإنتاج. وتشتمل كل حزمة على ثلاث مراحل أساسية هي الاكتشاف والتخطيط والتنفيذ، حيث يجري تفعيل الحزمة من خلال التخصيص الذي يستجيب بصورة مثالية لشتى التحديات التي تواجه العملاء.
وفي إطار احتفالها بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها، بادرت POTENTCELLS إلى تعزيز هويتها البصرية فأطلقت موقعها الإلكتروني المُحدث وشعارها الجديد المستلهم من أدوات المعرفة وهما رمزي المجهر وعلامة الاستفهام.
بهذه المناسبة، قال نسيم بن علي المزعل، مؤسس ومدير شركة POTENTCELLS: "نحن نشهد حقبة مثيرة للغاية في قطاع العلاجات الخلوية والجينية التي تسهم في تحويل حياة الأشخاص، وتنجح لأول مرة في علاج أمراض كانت تُعتبر حتى فترة قريبة غير قابلة للعلاج، وهو ما ألهمنا في POTENTCELLS على مدار السنوات الماضية. لقد أتيحت لنا فرصة التفاعل مع قادة وعلماء موهوبين في مجال العلاج الخلوي والجيني والتعرف على التحديات التي تواجههم، ونحن متحمسون لتسهيل عملهم وجعل هذه العلاجات متاحة للمرضى في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط".
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