"المسافر".. راعي السفر الرسمي لنادي "الهلال"

(MENAFN
- Hill & Knowlton) أبرم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة سعادة الرئيس الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" اتفاقية رعاية مع شركة "المسافر" التابعة لمجموعة "سيرا"؛ لتكون راعي السفر الرسمي لنادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تنال على اثرها "المسافر" عددًا من الحقوق التجارية المتنوعة داخل وخارج الملعب، حيث جرت مراسم التوقيع مساء الأحد في ملعب "المملكة أرينا" بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأستاذ "فهد بن نافل"، وسعادة رئيس مجلس إدارة شركة المسافر المهندس "محمد بن صالح الخليل"، بحضور عدد من منسوبي الشركتين.
وعبّر سعادة رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأستاذ "فهد بن نافل" عن سعادته بتوقيع النادي اتفاقية الرعاية مع "المسافر"، واصفًا إياها بالخطوة المميزة في إطار سعي النادي إلى تنويع شراكاته في مجالات متعددة، لافتًا أنها ستعود بالنفع على الطرفين، مبينًا أن الشراكة تجّسد التكامل بين المنظومتين الاقتصادية والرياضية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة المسافر المهندس "محمد بن صالح الخليل" أن كرة القدم تعد الرياضة الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية، ويتابعها بشغف ملايين الأشخاص في المملكة والمنطقة والعالم، مضيفًا: "كشركة المسافر، كنا دائمًا داعمين للرياضة وجهود المملكة في تعزيز كرة القدم كجزء من رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة، ونحن فخورون للغاية بالإعلان عن رعايتنا لنادي الهلال، هذا النادي العريق الذي يحظى بحب العديد من عشاق الرياضة في المملكة وخارجها، ونتطلع إلى ثلاثة مواسم مثيرة كشريك لنادي الهلال."
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