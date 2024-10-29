كل شيء بنقرة واحدة مع تقنية ThinQ من إل جي، الحل الأمثل لحياة عصرية ذكية

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- H+K Strategies) تجمع منصة إل جي الذكية بين أجهزة المنزل بسلاسة، مما يمنح المستخدمين تجربة معيشة ذكية ومريحة.
تعمل شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) على إحداث نقلة نوعية في الحياة العصرية بفضل تقنية ThinQ المبتكرة، التي تقدم مجموعة متكاملة من الحلول الذكية لإدارة بيئة المنزل بطريقة سهلة ومتصلة.
تتيح تقنية ThinQ للمستخدمين إمكانية التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الخاصة بإل جي وأجهزة المنزل المتصلة عبر الإنترنت (إنترنت الأشياء) من خلال تطبيق ThinQ الذكي. أصبح بإمكانك الآن ضبط درجة حرارة مكيف الهواء من مكتبك، أو استلام إشعار بانتهاء دورة الغسيل، أو حتى تسخين الفرن أثناء عودتك إلى المنزل - كل ذلك عبر تطبيق ThinQ.
يتيح لك لوحة تحكم تطبيق ThinQ مراقبة جميع الأجهزة المتصلة من إل جي، مثل الثلاجات، والغسالات، وأجهزة تنقية الهواء، والمكانس الكهربائية، وحتى أجهزة الترفيه، حيث يمكن للمستخدمين تتبع استهلاك الطاقة، وضبط الإعدادات لتناسب احتياجات أفراد العائلة، وإجراء الصيانة الوقائية لضمان الأداء الأمثل للأجهزة.
ولا يقتصر دور ThinQ على التحكم عن بُعد فقط، بل يقدم تجربة مخصصة لكل مستخدم بناءً على احتياجاته. فبفضل تقنية ThinQ الذكية، يمكن تخصيص خيارات تخزين الطعام في ثلاجة InstaView Door-in-Door، أو تحسين دورات الغسيل في جهاز WashTower حسب نوع القماش، مما يلبي تفضيلات المستخدمين ويوفر لهم الراحة المطلقة.
تُحوّل منصة ThinQ من إل جي المهام اليومية إلى تجربة أبسط وأكثر كفاءة ومتعة، لتصبح تجربة الحياة الذكية ممكنة للجميع، حيث يمكن للعملاء التمتع بمنزل ذكي حقيقي، يضع التحكم الكامل في أيديهم.
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