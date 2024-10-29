"تحدّي دبي للياقة" محطّة استثنائية لتوثيق هذه الرحلة الرياضية وتجاربها المميزة بمحتوى ملهم

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- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أكتوبر 2024: ينتظر عشاق الرياضة واللياقة البدنية مع قرب انطلاق "تحدي دبي للياقة" جدولاً مليئاً بالفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية. حيث يدعو التحدي الذي يستمر حتى يوم الأحد 24 نوفمبر للالتزام بـممارسة 30 دقيقة من التمارين يومياً على مدار 30 يوما، كما يشجع المشاركين على إنشاء محتوى مميز أثناء تطوير مهاراتهم البدنية. ويمكن للمشاركين توثيق تجاربهم الفريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الوسم #ShareYour30 لإلهام أصدقائهم وعائلاتهم للانضمام إلى هذه الأجواء الحماسية لتحسين لياقتهم وممارسة الرياضة كي تصبح جزءاً ممتعاً من روتينهم اليومي.
لا شك أن كل تمرين له قيمته وفوائده، ولكن يبقى السؤال: هل يُعتبر هذا الإنجاز مؤثراً إذا لم يتم توثيقه ومشاركته مع الآخرين؟ ورغم أن تحدي 30x30 يركز على تحقيق الإنجازات الشخصية، إلا أن مشاركتها يوميا تضيف بعداً جديداً لهذه التجربة، حيث تعتبر مشاركة النجاحات على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة لإشعال حماس المتابعين، وتحفيز الأصدقاء والعائلة والزملاء على المشاركة في هذه الرحلة الرياضية الممتعة. وفي دبي، المعروفة بتنوع فعالياتها الرياضية، ستكون الفرص لا حصر لها لتوثيق الإنجازات في أجواء مذهلة، في ظل ما تتمتع به المدينة من مناظر طبيعية متنوعة، ومواقع ملهمة، ومراكز لياقة بدنية مميزة.
وللراغبين في توثيق أجمل اللحظات أثناء التمرين لمدة 30 دقيقة، يُنصح بحمل الهاتف الذكي ووضعه في حافظة مقاومة للماء حول الذراع. وفيما يلي بعض الأنشطة المميزة الأكثر جاذبية للمشاركة على إنستغرام:
فعاليات مجتمعية حماسية لتنشيط الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
سينطلق "تحدي دبي للجري برعاية ماي" دبي يوم الأحد 24 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تكون هذه الدورة الأكبر منذ انطلاق التحدي، وسيكون هذا الحدث متاحاً لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ويضم مسارين مميزين: 10 كم و5 كم. سيجتمع المشاركون عند متحف المستقبل الرائع قبل شروق الشمس، ويمكنهم التقاط أجمل اللحظات المميزة أثناء الجري بجانب أشهر معالم دبي مع شروق الشمس. تعد تلك اللحظات فرصة نادرة لمشاركة تجربة مميزة تدمج بين النشاط الرياضي وجمال مشهد الفجر في دبي. وتعتبر هذه الفعالية أكبر سباق مجاني ممتع في العالم، وستكون مغامرة مليئة بالحيوية والإلهام، ووسيلة لا تُفوَّت لمشاركة اللحظات الرائعة مع الآخرين.
يمثل "تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية دي بي ورلد"، تجربة فريدة أيضاً للاستمتاع بمشاهدة معالم دبي من على الدراجة واستكشاف المباني المذهلة على امتداد شارع الشيخ زايد، وذلك يوم الأحد 10 نوفمبر المقبل. حيث يمكن للمشاركين اختيار مسار تحدٍ بطول 12 كم أو مسار عائلي مريح بطول 4 كم يمر من وسط مدينة دبي. وستكون هذه الفعالية، الأكبر على الإطلاق منذ انطلاقتها، مناسبة مثالية لاستعراض المهارات أثناء ركوب الدراجات في قلب دبي. وبإمكان المشاركين توثيق لحظات المرح باستخدام كاميرات GoPro، مما يتيح للجميع الاستمتاع بتلك المناظر ومشاركة هذه الأجواء المميزة مع المتابعين. يمكن التسجيل عبر للاستعداد لرحلة لا تُنسى عبر شوارع دبي ومعالمها الشهيرة.
ويمكن للمشاركين أيضاً إظهار جانب من جوانب دبي لم يراه متابعينهم من قبل من خلال المشاركة في "تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي"، وذلك في منطقة سد حتا الرائع. سواء كان المشاركون هواة أو محترفين في رياضة التجديف، فإن تحدي هذا العام يعدهم بأنشطة وفعاليات رياضية مليئة بالمرح واللياقة البدنية والتفاعل المجتمعي. وتنقسم جلسات التحدي إلى جلسة للكبار مدتها 45 دقيقة، وجلسة للأطفال واليافعين مدتها 30 دقيقة، حيث سيتمكن الجميع من ممارسة التمارين اليومية والاستمتاع بالمناظر الخلابة. ومن المقرر أن تتضمن دورة هذا العام جلسات كاياك مجانية لمدة ساعة، متاحة بنظام أولوية التسجيل. ويمكنكم الاستمتاع بجمال المياه المتلألئة والجبال الشامخة، مما يضمن الحصول على أفضل الصور للمشاركة. يمكن التسجيل الآن عبر والاطلاع على مزيد من المعلومات حول الفعاليات في حتا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قرى اللياقة البدنية 30x30 .. وجهة مثالية للياقة البدنية ومحتوى مميز على انستغرام
تقدم قرى اللياقة 30x30 مجموعة من الأنشطة الرياضية المميزة، ويمكن للمشاركين إتقان ضربة الكريكيت، والقيام بتسديدات مذهلة في كرة السلة، أو الاستمتاع بأداء حركات استعراضية. وتتوفر هذه الأنشطة في مواقع حيوية مثل "قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة 30 × 30 للياقة"، و"قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل"، و"قرية هيئة الطرق والمواصلات 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء". كما تضم أنشطة القرى حصصاً تدريبية مجانية، ومسابقات، وفعاليات رائعة تناسب جميع مستويات اللياقة، مما يجعلها مثالية لتوثيق اللحظات المميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسيعيش المشاركون أروع الأجواء الحماسية ويعزّزون تواصلهم المجتمعي في تلك القرى مع الكثير من الأنشطة الرياضية المتنوعة.
المراكز المجتمعية .. وجهة مميزة لاستكشاف الجانب الإبداعي والتأثير الاجتماعي على الآخرين
يقدم أكثر من 25 مركزاً للياقة البدنية المجتمعية، ضمن تحدي دبي للياقة، جدولاً مميزاً من الأنشطة والحصص التدريبية المجانية، مما يعزز الصحة والعافية في المجتمع. تتيح هذه المراكز للجميع من مختلف الأعمار والقدرات البدنية المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية. تشمل الأنشطة المقدمة جلسات اليوغا والبيلاتس، ورياضة البادل، وحصص الملاكمة المكثفة. وتُعتبر هذه المراكز نقطة انطلاق لتعزيز نمط حياة نشط وصحي ضمن أجواء حماسية، ومحطة رائعة لتوثيق هذه الرحلة الرياضية عبر إنستغرام بكل تفاصيلها أثناء ارتداء قفازات الملاكمة، والوقوف على الرأس، واستعراض أفضل الحركات وغيرها.
تحدي دبي للياقة .. مجرد البداية في توثيق رحلة اللياقة البدنية والاستمرار في التمرين
يمكن، بعد نهاية تحدي دبي للياقة، مواصلة إلهام الآخرين للبقاء في حالة نشاط وحيوية، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي والتي توفر الفرصة لنشر محتوى مميز يحفز المجتمع وينشر الإلهام الرياضي ويسهم في إحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء دبي. ومع استكشاف وجهات تدريب مميزة ومراكز للصحة والعافية ومسارات مخصصة للأنشطة البدنية، يمكن الاستمرار في مشاركة المحتوى المُلهم. ويُعتبر نشر المغامرات وسيلة لتشجيع المزيد من الناس على تبني أسلوب حياة صحي، مما يؤدي إلى تشكيل مجتمع جديد من عشاق اللياقة البدنية عبر الإنترنت.
وتطلق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، سيتي ماستركارد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات من &e، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، ووب، شمال - كايت بييتش، وإعمار، وحتا كاياك؛ وأيضا هناك الشركاء الرسميون: غرف دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وصيدلية سوبر كير؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ إلى جانب الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.
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