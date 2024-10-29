جميرا خليج مسقط يستضيف أول ماراثون للسباحة في مياه عُمان المفتوحة لمسافة أولمبية تحت عنوان “OMSWIM 3.2”

(MENAFN
- Tales & Heads) مسقط، عُمان، 28 أكتوبر 2024: يستضيف منتجع جميرا خليج مسقط، الوجهة السياحية الفاخرة لعشاق المغامرة والاستجمام، سباق "Omswim 3.2"، وهو سباق استثنائي من فئة سباقات الماراثون الأولمبية لمسافة 10 كيلومترات للسباحة في المياه المفتوحة يتم تنظيمه في سلطنة عمان للمرة الأولى. ومن المقرر أن ينطلق السباق، المستلهم من التراث البحري التاريخي للسلطنة، يومي 10 و11 يناير لعام 2025، ويرحب بمشاركة السبّاحين من جميع أنحاء العالم.
يتضمن السباق الذي تشارك في تنظيمه شركة الشرق الاوسط للفعاليات الدولية (MGE) ، الشركة الرائدة في إدارة الفعاليات الرياضية، سباقات من فئة 1.5 كيلومتر، و2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات. وتقام النسخة الأولى من سباق "Omswim 3.2"، التي تمثل انطلاقة للحدث السنوي، في أجواء طبيعية لا مثيل لها بين سلسلة جبال الحجر وخليج عمان، ما يتيح للسبّاحين التنافس في واحدة من أروع الأماكن الساحلية في المنطقة قبالة شاطئ جميرا خليج مسقط المشمس الخلاب حيث يستمتع المتنافسون من الهواة والمحترفين ومشجعيهم بتجربة لا تنسى.
وسيوفر منتجع جميرا خليج مسقط بنية تحتية متكاملة للسباق تتضمن معرض للسباق، ومنصة للمتفرجين، وقوسين لتحديد خطي البداية والنهاية، إضافة إلى تخصيص فريق لضمان سلامة المشاركين، وقارب كاياك صغير للدعم خلال المسابقة، وذلك لتقديم تجربة آمنة وفريدة طوال فترة الفعالية. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 200 سبّاح و1000 مشجع في الفعالية، مما سيمنح السباق أجواء من الحماس ومتعة المنافسات والرفاهية الرياضية في الأماكن المفتوحة.
كما يقدم جميرا خليج مسقط عروضاً حصرية للإقامة والطعام صُممت خصيصاً للرياضيين المشاركين في السباق وعائلاتهم. ويمكن للزوار الاسترخاء بعد السباق، أو الاحتفال بإنجازاتهم والاستمتاع بخدمات المنتجع عالية المستوى ومرافقه الفاخرة، بما في ذلك خدمات الرفاهية المميزة في "تاليس سبا" الذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع، والتي يمكن حجزها مسبقاً للحصول على هذه العروض المميزة وتجربة إقامة استثنائية أثناء سباق "Omswim 3.2".
وتعليقاً على ذلك، قالت جوليت شوارتز، مديرة منتجع جميرا خليج مسقط: "يسرنا أن نستضيف فعالية "Omswim 3.2" التي تسهم في تعزيز مكانة علامة جميرا التجارية باعتبارها رمزاً لقيم الثقافة الأصيلة والتواصل، كما تسلط الضوء على خدماتنا الفاخرة المستوحاة من كرم الضيافة العربية، وسط المناظر الطبيعية الخلابة لخليج مسقط. وسنتعاون مع شركة الشرق الاوسط للفعاليات الدولية (MGE) على تنظيم فعالية استثنائية تتمثل في سباق يهدف إلى تحسين صحة الأفراد من خلال تشجيع أسلوب حياة نشط و توفير تجربة استثنائية في قلب التراث البحري العماني العريق وترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة عالمية لعشاق المغامرات والألعاب الرياضية في الأماكن المفتوحة".
بدوره قال هيثم بن محمد الغساني، مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة: "نحن ملتزمون بتشجيع المبادرات التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي العماني والإسهام في نمو اقتصاد السلطنة. ولا شك أن استضافة الفعاليات الرياضية في الفنادق والمنتجعات ستسهم في جذب جمهور أكثر شغفاً لمثل هذه المنافسات، ما يتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة، واستقطاب مزيد من المشاركين والزوار، والذي يؤكد على مكانة السلطنة كوجهة سياحية مميزة. نتوجه بالشكر لمنتجع جميرا خليج مسقط لإطلاق هذه المبادرات المتميزة التي تسلط الضوء على ما تزخر به سلطنة عمان من معالم طبيعية خلابة وتراث حضاري ثري".
من جانبه، قال محمد العبيداني، المؤسس والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط للفعاليات الدولية: "لطالما كانت رؤيتنا هي ترسيخ مكانة عمان باعتبارها وجهة رائدة للسياحة الرياضية، وهي الرؤية التي يجسدها سباق "Omswim 3.2" الذي يقام في منتجع جميرا خليج مسقط، ويتنافس خلاله السبّاحون في مياه عمان الصافية، مع الاستمتاع بالأجواء البحرية العريقة التي تشتهر بها السلطنة. نحن على يقين بأن هذا الماراثون لن يكون كغيره من السباقات، بل فرصة للاستمتاع بما تتميز به سلطنة عمان من طبيعة خلابة، وكرم الضيافة، والعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة".
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