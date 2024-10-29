الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر يناقش الاستدامة مع طلاب كارنيجي ميلون

(MENAFN
- BLJ Worldwide)
الدوحة، قطر، 28 أكتوبر 2024 –استضافت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، السيد هاكان أوزديمير، الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر والرئيس التنفيذي لسيمنس للبنية التحتية الذكية في الشرق الأوسط، في ندوة ناقشت دور الشركة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع الابتكارية في قطر.
المحاضرة، التي حملت عنوان "استدامة الخدمات المالية لشركة سيمنس في قطر"، هي أحدث حلقة في سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها الجامعة، وتقدم من خلالها منبراً لأبرز القادة والمفكرين المؤثرين في الدولة لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه المجتمعات والدول.
رحّب مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالسيد أوزدمير، وأشاد بالشراكة القوية بين الجامعة وشركة سيمنس. وقال تريك: "يعود تعاوننا مع سيمنس إلى حوالي 10 سنوات، حين شاركت سيمنس في واحد من المعارض المهنية التي نظمناها"، موضحًا أن سيمنس قد وظّفت العديد من خريجي الجامعة على مر السنين.
وأكد تريك على التزام الجامعة وسيمنس بالاستدامة والابتكار قائلاً: "مثلما تلتزم جامعة كارنيجي ميلون بتحقيق مستقبل مستدام من خلال الابتكار، تتبنى سيمنس قطر الرؤية نفسها. وبعض خريجينا الموهوبين بدأوا حياتهم المهنية في سيمنس، ونحن نثمن الدعم الذي تقدمه الشركة لهم".
خلال المحاضرة، سلط السيد أوزديمير الضوء على الأهمية الاستراتيجية لدولة قطر بصفتها مركزاً رئيسياً لعمليات سيمنز في الشرق الأوسط، واستعرض بعض المشروعات البارزة التي تنفذها الشركة في الدولة، مثل حلول التبريد الموفرة للطاقة في مطار حمد الدولي، ومشروع العدادت الذكية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومبادرات المدينة الذكية في مشيرب قلب الدوحة، وتطوير شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في قطر، وأكد على التزام سيمنس بالاستدامة المالية، والابتكار، وعقد الشراكات الفعالة لدعم التنمية.
وتطرق السيد أوزدمير أيضًا إلى التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه التقنية "تتطور باستمرار"، وسيكون لها تأثير متزايد في صياغة مستقبل الصناعة، وحث الطلاب على أن يكونوا مواكبين لهذه التطورات بشكل فاعل. وقال: "نصحيتي لكم هي العمل على تطوير أنفسكم في مجالات دراستكم الجامعية، والحرص على دمج هذه الدراسة مع التقنيات الناشئة والاتجاهات الكبرى التي نشهدها. استغلوا التطورات والتحولات التكنولوجية لمصلحتكم، واستفيدوا من المنصات التعليمية لتحسين مهاراتكم وتطوير خبراتكم بشكل مستمر."
وفي جلسة الأسئلة والأجوبة، سأل أحد الطلاب عن كيفية الاستعداد لوظائف المستقبل التي لم تُخلق بعد. فأجاب أوزديمير: "أعتقد أن دمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى التطورات في تقنية سلاسل الكتل وانترنت الأشياء (IoT)، سيشكل مستقبل سوق العمل". وأضاف: "في هذا الوقت، يجب أن نطمح لتحقيق أحلام أكبر. كل شيء يبدأ بحلم وإيمان. بمجرد أن تؤمن بحلمك وتعمل على تحقيقه، فإن النجاح سيكون حليفك."
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