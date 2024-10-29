"جو أند ذا جوس" يفتتح فرعاً جديداً مخصصاً للاستلام في منطقة بنيدر

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 28 أكتوبر 2024: أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح فرع جديد ل"جو أند ذا جوس"، المقهى الدنماركي الرائد عالمياً في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية، مخصص لاستلام الطلبات فقط وذلك في منطقة بنيدر. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق تطبيق "جو" الإلكتروني، الذي يتيح للعملاء اختيار طلباتهم واستلامها عند وصولهم دون الانتظار.
يقع فرع "جو أند ذا جوس" في منتزه بنيدر، ويخدم سكان تلك المنطقة ورواد الشاليهات حيث يمكنهم الطلب من قائمة كبيرة من خيارات المأكولات الخفيفة والعصائر الطازجة والمشروبات الساخنة، والاستمتاع بـ"جو أند ذا جوس" أثناء تنقلهم في المنطقة، بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري والسريع.
يمكّن هذا الفرع العملاء من إجراء طلباتهم مسبقاً من خلال تطبيق "جو"، الذي يختصر لهم الوقت ويوفر عليهم عناء الانتظار، بحيث يمكنهم استلام طلباتهم بسرعة وسهولة. كما يمكنهم من تجميع النقاط مع كل عملية شراء عن طريق التطبيق للحصول على مكافآت صممت خصيصاً لهم من خلال برنامج الولاء الخاص ب- "جو".
تتواجد أفرع جو أند ذا جوس الأخرى في الكويت في مجمع أرجانيا في الشويخ، وأرجان سكوير في السالمية، و"ذا ووك مول" في العارضية، ومجمع الأندلس في حولي، ومجمع "ذا وير هاوس" في جنوب الصباحية، و منتجع صحارى بجانب نادي الصيد والفروسية، وفي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في غرب مشرف، وفي مركز الراية التجاري في مدينة الكويت، وفي الخيران مول، وفي مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب 1 - صالة القادمون، وفي مروج بالقرب من نادي الصيد والفروسية، ومجمع فايبز في أبو الحصانية، وفي منتزه بنيدر والذي يفتح فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس 12 ظهراً وحتى السبت 11 مساءً.
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