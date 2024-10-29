تعاون بين إريكسون وإي آند مصر لإطلاق شبكة الجيل الخامس في مصر

(MENAFN
- Weber Shandwick) على هامش معرض جيتكس العالمي 2024 , وقعت شركة إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) اتفاقية شراكة مع شركة إي آند مصر لإطلاق شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد.
وستقوم إريكسون بتزويد أحدث محفظة من تقنيات الجيل الخامس الموفرة للطاقة لبناء الشبكة، مما يوفر مزايا الاتصال السريع والموثوق. وقد تم تصميم هذه المحفظة لإدارة جميع أنواع المواقع وسيناريوهات حركة البيانات لتقديم أداء عالٍ، حتى مع نمو الشبكات المستقبلي من حيث التكنولوجيا والسعة عبر أجيال التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية. المحفظة التي سيتم نشرها هي محفظة شبكة إريكسون للنفاذ الراديوي (5G RAN) ، والتي وتشمل أيضاً محفظة نظام إريكسون الراديوي.
وستعود تقنية الجيل الخامس بالفائدة على المستهلكين والشركات في مصر بسرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، ومرونة أكبر للشبكة، مما سيساهم في تطوير المجتمعات وتحويل القطاعات وتعزيز التجارب اليومية.
يقول المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المعلومات:” نحن سعداء للغاية بإطلاق تقنية الجيل الخامس في مصر مع شريكنا التكنولوجي، إريكسون. ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن شركة إي آند مصر من توفير سرعات اتصال أسرع ونطاق ترددي أكبر وتجربة مستخدم خالية من التقطع لعملائنا، مما يتيح العديد من الفرص للمستهلكين والشركات. وبفضل حلول إريكسون المتطورة للجيل الخامس، فإننا نمهد الطريق لمستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً في مصر“.
من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لأعمال شركة إي آند في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا:” شراكتنا التاريخية مع إي آند مصر تمتد إلى ما يقرب من عقدين من الزمن وجيليين من التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية. وعلى غرار تحولات الأجيال السابقة، نطمح أن نمدد ونعزز مكانة إي آند مصر التكنولوجية مع إطلاق شبكة الجيل الخامس. نفتخر بالثقة التي منحتنا إياها شركة إي آند مصر، ونتطلع إلى هذا التطور القادم في مجال الاتصالات الذي يَعِد بتغيير تجربة المستهلكون والمؤسسات للعالم الرقمي. “
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