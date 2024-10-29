"إي دبليو بارتنرز" تبرم شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي لتعزيز الخدمات المصرفية في السعودية

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- APCO Worldwide) أعلنت "إي دبليو بارتنرز" والبنك الأهلي السعودي عن إبرام شراكة استراتيجية في 23 أكتوبر خلال مؤتمر "سيملس السعودية". وبموجب هذه الشراكة، سيوفر البنك الأهلي السعودي حلولاً مالية شاملة لـ "إي دبليو بارتنرز" والشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مشاريع رئيسية مثل منطقة الخدمات اللوجستية السعودية الصينية. ويهدف هذا التعاون إلى إزالة الحواجز المالية بين الشركات الصينية والسعودية، وتعزيز التكامل والتنمية عبر الصناعات.
وستوصي "إي دبليو بارتنرز" بالبنك الأهلي السعودي باعتباره الشريك المصرفي المفضل لشركات محفظتها والشركاء الصينيين، مما يضمن حصولهم على الخدمات المصرفية الأكثر كفاءة داخل المملكة.
وقالت جيسيكا وونغ، المؤسس والشريك الإداري لشركة إي دبليو بارتنرز: "تمثل شراكتنا مع البنك الأهلي السعودي خطوة استراتيجية بينما نستثمر في المشاريع التحويلية وندعمها داخل السعودية. وبالاستفادة من خبرة البنك الأهلي السعودي وخدماته المصرفية المخصصة، ستعمل إي دبليو بارتنرز على تسريع تنفيذ المبادرات المهمة، مثل منطقة الخدمات اللوجستية السعودية الصينية، بما يضمن توفير التمويل والموارد الرئيسية لدفع عجلة النمو الإقليمي. ونحن ملتزمون معاً بدعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز التنمية المستدامة داخل السوق المالية الإسلامية".
ويسلط هذا التعاون الضوء على الالتزام المتبادل بين "إي دبليو بارتنرز" والبنك الأهلي السعودي بتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون العابر للحدود. ومن خلال الاستفادة من الخدمات المالية للبنك الأهلي السعودي وشبكة "إي دبليو بارتنرز" العابرة للحدود، يهدف كلا الطرفين إلى صنع المزيد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية وتسهيل تنفيذها بنجاح.
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