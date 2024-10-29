تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

(MENAFN
- Your Mind media
) ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
شهد السوق السعودي اليوم تذبذبًا طفيفًا بعد الارتفاع الذي حققه بالأمس، مدفوعًا باستمرار النتائج الإيجابية للأرباح للربع الثالث، وانحسار التوترات الجيوسياسية التي أثقلت كاهل السوق خلال الأسبوعين الماضيين. تأثر أداء السوق اليوم بالانخفاض الكبير لأسعار النفط نتيجة انحسار هذه التوترات. وعلى الرغم من ذلك، قد يواصل السوق اتجاهه الصعودي مدعومًا بقوة نتائج الربع الثالث.
في الإمارات العربية المتحدة، بدأ كلا السوقين الأسبوع بأداء قوي بمكاسب كبيرة اليوم، شبيها بأداء الأسواق الإقليمية أمس. عزز انحسار التوترات الجيوسياسية ونتائج الربع الثالث القوية معنويات السوق. بلغ سوق دبي المالي أعلى مستوى له هذا العام متجاوزًا مستوى نهاية سبتمبر، حيث قاد قطاع العقارات المكاسب. من المرجح أن يواصل السوق اتجاهه الصعودي، مدفوعًا بنتائج الربع الثالث الجيدة والأسس الاقتصادية القوية وتوقعات النمو. كما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب كبيرة اليوم، على الرغم من أن أسعار النفط قد تُؤثر على أدائه ومعنوياته لاحقًا.
في المقابل، شهد السوق القطري أداءً سلبيًا اليوم بعد المكاسب القوية التي حققها أمس، حيث قام بعض المستثمرين بجني الأرباح في ظل استمرار حالة عدم اليقين، وخاصة مع انخفاض أسواق الطاقة اليوم. ومع ذلك، لا يزال السوق يتمتع بإمكانيات لمواصلة اتجاهه الصعودي مدعومًا بصلابة نتائج الربع الثالث.
أما السوق المصري، فقد كان متقلبًا اليوم في محاولته لمواصلة تعافيه. ومع ذلك، يبقى السوق عرضة للتطورات الأخيرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وهو الأمر الذي يؤثر على معنويات السوق، وخاصة بين المستثمرين الأجانب.
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