سامسونج تتيح لعملائها في منطقة الخليج ضماناً ممتداً لمدة عامين على أجهزة التلفزيون الرائدة

(MENAFN
- BCW Global) مسقط، عمان، 16 أكتوبر 2024: كشفت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن برنامج الضمان الممتد الجديد Samsung Care، حيث ستتيح للعملاء في عمان الحصول على عام إضافي من التغطية على مجموعة مختارة من أجهزة التلفزيون الرائدة، لتمتد الفترة الإجمالية للضمان إلى عامين. وسيسري هذا العرض على المشتريات حتى 23 ديسمبر 2024، ويشمل تلفزيونات سامسونج بحجم 98 بوصة وتلفزيونات OLED المتاحة لدى التجار المعتمدين.
وقد أتاحت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات للعملاء إجراءات بسيطة وسهلة لإدراج أجهزة التلفزيون المشمولة في العرض ضمن برنامج الضمان الممتد الجديد. فبعد شراء الجهاز المعتمد من متجر التجزئة المشارك، يمكن للعملاء تسجيل الجهاز عبر إدخال معلوماتهم الشخصية وإثبات الشراء على الرابط الإلكتروني: ، حيث سيحصلون على تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن تمديد الضمان.
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