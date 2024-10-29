أبوظبي تستضيف مسرحية ديزني الموسيقية الجديدة ذا ماجيك بوكس في يناير 2025

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- Atteline) ويأتي العرض بالشراكة مع شركة ديزني للإنتاج، وتتولى تقديمه برواكتيف إنترتينمنت وفيفر، المنصة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال الفعاليات الترفيهية الحية؛ بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومجموعة ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي. وتتوفر التذاكر ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري للأفراد المسجلين فقط، في حين تُطرح تذاكر الحضور العام يوم 30 أكتوبر. ويمكن التسجيل الآن في قائمة الانتظار عبر الموقع الإلكتروني disneythemagicbox.com.
وتدعو المسرحية الموسيقية المبتكرة الجماهير للاستمتاع بمغامرة شيّقة في عالم ديزني، تجمع بين دمى ديزني الشهيرة والأزياء الفاخرة وعروض الإسقاط الضوئي الضخمة، في عرضٍ يأسر الحواس. ويتميز العرض باحتضانه عدداً من أشهر القصص والأغاني والشخصيات من إرث ديزني الموسيقي الحافل، والتي رافقت الحضور في مختلف مراحل حياتهم. وتقدم المسرحية مؤلفات موسيقية أصلية تزخر بأنغام ديزني الشهيرة، والتي تتكامل مع تصاميم الرقصات المذهلة والتقنيات المسرحية المتطورة، لتخلق عرضاً واقعياً يحاكي شخصيات ديزني الخيالية.
ويتضمن العرض مقتطفات من أكثر من 75 أغنية من أفلام ديزني، التي كتبها بعض أهم مؤلفي الأغاني والملحنين، بما فيهم آلان مينكن وإلتون جون وكريستين أندرسون لوبيز وروبرت لوبيز ولين مانويل ميراندا وتيم رايس وريتشارد وروبرت شيرمان وهانز زيمر وغيرهم الكثير. وتشمل هذه الأعمال إي هول نيو وورلد من فيلم علاء الدين، ووي دونت توك أباوت برونو من فيلم إنكانتو، وهاو فار آي ويل جو من فيلم موانا، وسيركل أوف لايف من فيلم ذا لايون كينج، وليت إت جو الشهيرة من فيلم فروزن، وذيس ويش من فيلم ويش.
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