جيتور تكشف عن طرازها الجديد جيتور T1 في معرض جدة الدولي للسيارات

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 29, 2024 /EINPresswire / -- يُقام جدة الدولي للسيارات 2024 ما بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر في جدة سوبردوم تحت شعار "متعة القيادة". وتشارك جيتور بمجموعة من طرازاتها الرائدة في المعرض، حيث ستزيح الستار عن طراز جيتور T1، وهي سيارة متعددة الاستعمالات من الحجم الصغير، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة السيارات المخصصة للطرق الوعرة من جيتور.وقد نال T2، الطراز الأول من سلسلة T، إعجاب العملاء المحليين بعد إطلاقه في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، وحقق المركز الأول في المبيعات ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. وسيتم الكشف عن طراز T1 لأول مرة عالمياً ضمن المعرض، وهو إضافة مميزة إلى سلسلة السيارات المخصصة للطرق الوعرة من جيتور. كما تستعرض الشركة سيارتها الهجينة جيتور T2 i-DM للمرة الأولى على الساحة العالمية. وأعلنت الشركة عزمها الالتزام باستراتيجية المنتجات الهجينة الرامية إلى اعتماد محركات الاحتراق الداخلي ضمن سيارات الطاقة الجديدة، إضافةً لدعم قطاع البحث والتطوير، وإطلاق طرازات جديدة ضمن فئتي السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات وسيارات الطاقة الجديدة، وذلك في إطار مساعي جيتور لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في فئة السيارات الهجينة المخصصة للطرق الوعرة.وتنتمي سيارة جيتور T1 إلى سلسلة الطرازات الرائدة من الشركة، وتُصنف ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الصغيرة والمخصصة للأفراد المميزين وعشاق نمط الحياة الراقي، كما أنها أحدث طراز رائد تصدره شركة جيتور أوتو بعد إطلاق طراز T2. ونال التصميم الإبداعي والجريء للسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات من جيتور إعجاب روّاد القطاع، حيث حاز على جائزة ريد دوت ديزاين كونسيبت المقدمة من جوائز ريد دوت ديزاين 2024، إلى جانب طرازات أخرى غير مُدرجة في المعرض. ويتميز طراز T1 بنظام تور TOUR OS 2.0 system وغرفة قيادة هادئة ومقاعد مريحة، ما يعزز مستويات الراحة أثناء القيادة. وتأتي السيارة بمحرك من فئة 2.0TD مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، لتقديم تجربة قيادة مريحة تتجاوز التوقعات.كما ستزيح الشركة الستار عن جيتور T2 i-DM، وهي سيارة هجينة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات والموجهة لمحبي المغامرات. وأطلقت جيتور هذا الطراز الهجين تماشياً مع التوجه العالمي لتنويع مصادر الطاقة. وتعتمد السيارة تقنية i-DM، وهي أحدث تقنية في مجال السيارات الهجينة الفائقة، وتضم محركاً هجيناً عالي الكفاءة وناقل حركة هجيناً ونظام أمان للبطارية. كما تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة والأداء القوي ومعايير الأمان العالية والمزايا الذكية. وتبلغ الاستطاعة القصوى للمحرك 280 كيلوواط، وعزم الدوران الأقصى 610 نيوتن متر، ويصل مدى السيارة عند العمل على الكهرباء إلى 139 كيلومتر، فيما يتجاوز المدى الأقصى المشترك للوقود والكهرباء 1,000 كيلومتر. إن T2 i-DM هي أول سيارة عاملة بالطاقة الجديدة تطلقها جيتور عالمياً، ومن المتوقع أن تعزز المكانة الكبيرة التي يحظى بها طراز T2، وتنال اهتمام وإشادة العملاء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.كما ستعرض الشركة طراز X50 من فئة السيارات العائلية، إلى جانب طرازيّ Dashing Black Edition وT2 Black Warrior ضمن المعرض. وتواصل جيتور توسيع قائمتها المميزة التي تشمل السيارات العائلية والسيارات المخصصة للطرق الوعرة وتقنيات الوقود التقليدي والتقنيات الهجينة والمعدلة. ويأتي معرض جدة الدولي للسيارات بمثابة نقطة انطلاق للشركة في مرحلة جديدة من تنمية السوق.

