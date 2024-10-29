يوقع أفريكسيم بنك ورقة شروط لمرفق بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لتوسيع ميدوود في تونس

(MENAFN
- APO Group)
وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) و ستيديوهات ميدوود في تونس ورقة شروط لمرفق بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز مكانة ميدوود كمساهم رئيسي في نمو صناعة السينما التونسية.
كجزء من الاتفاقية الموقعة في 19 أكتوبر 2024 على هامش الأيام الإبداعية الأفريقية لعام 2024، ستستخدم ستيديوهات ميدوود عائدات مرفق القروض لتوسيع مرافق الاستوديو الخاصة بها من أجل عرض تونس كوجهة لصناعة الأفلام وتوفير مرافق عالمية المستوى للإنتاج المحلي والدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقعت على ورقة الشروط نيابة عن أفريكسيم بنك السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة بين البلدان الأفريقية، والسيد مهدي العجرودي، الرئيس التنفيذي لشركة ستيديوهات ميدوود، نيابة عن شركته.
وتعليقًا على الصفقة، ذكرت السيدة أواني أن أفريكسيم بنك ملتزم بضمان بقاء الاقتصاد الإبداعي الأفريقي مناسبًا على الساحة العالمية مع تعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل وسد الفجوات الثقافية.
"من خلال تعزيز البنية التحتية لصناعة الأفلام في تونس، نأمل في جذب الإنتاجات الدولية، وتعزيز المواهب المحلية وتعزيز الروايات الإقليمية الأصيلة، وبالتالي تعزيز التأثير الثقافي لأفريقيا على مستوى العالم. هذا جزء من مهمتنا لدعم الصناعات الإبداعية في إفريقيا من خلال برنامج الشبكة الإبداعية الأفريقية. إن توسيع مرافق استوديوهات ميدوود في تونس سيضع تونس كمركز جذاب للإنتاج السينمائي المحلي والدولي، مما يعزز رؤية البلاد وجاذبيتها لصانعي الأفلام العالميين ويدعم الترويج للروايات والمواهب الأفريقية ".
من جانبه، قال السيد العجرودي إن مرافق الاستوديو الموسعة ستعزز خلق فرص العمل وتنمية المهارات عبر أنشطة ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج لأن البنية التحتية ذات المستوى العالمي ستستوعب عمليات إنتاج واسعة النطاق قادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي في القطاع الإبداعي التونسي.
وقال: "في ستيديوهات ميدوود، نعتقد أن الوقت قد حان لأفريقيا لتصبح راوية القصص – مشاركة تراثنا وأحلامنا وأصواتنا مع العالم".
عُقدت الأيام الإبداعية الأفريقية لعام 2024 التي استمرت لمدة أربعة أيام، من قبل أفريكسيم بنك في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، تحت شعار "شعب واحد، متحدون في الثقافة، مبدعون من أجل العالم" وحضره ما يقرب من 4000 مندوب يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات الإبداعية من جميع أنحاء إفريقيا والشتات.
وتضمنت العروض الحية، وخطابات قادة الصناعة والخبراء، وجلسات متميزة، وعروض الأزياء، والأحداث الرياضية، والحفلات الموسيقية الراقية، وعروض لفنون الطهي إلى جانب السوق والمعرض الحيوي.
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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السيد فنسنت موسومبا
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معلومات عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل فريقيا وخارجها. كان البنك، على مدى 30 عامًا، ينشر أدوات مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية، وتسريع التصنيع والتجارة البينية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. باعتباره داعما قويًا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية نظامًا أفريقيًا للدفع والتسوية (PAPSS) اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أنشأت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك صندوق تكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم البلدان للمشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
في نهاية شهر ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال مساهميها 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني
وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور أفريكسيم بنك إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين، (يشكلان معا "المجموعة "). يوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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