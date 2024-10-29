يوقع أفريكسيم بنك ورقة شروط لمرفق بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لتوسيع ميدوود في تونس



وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) و ستيديوهات ميدوود في تونس ورقة شروط لمرفق بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز مكانة ميدوود كمساهم رئيسي في نمو صناعة السينما التونسية.



كجزء من الاتفاقية الموقعة في 19 أكتوبر 2024 على هامش الأيام الإبداعية الأفريقية لعام 2024، ستستخدم ستيديوهات ميدوود عائدات مرفق القروض لتوسيع مرافق الاستوديو الخاصة بها من أجل عرض تونس كوجهة لصناعة الأفلام وتوفير مرافق عالمية المستوى للإنتاج المحلي والدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقعت على ورقة الشروط نيابة عن أفريكسيم بنك السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة بين البلدان الأفريقية، والسيد مهدي العجرودي، الرئيس التنفيذي لشركة ستيديوهات ميدوود، نيابة عن شركته.



وتعليقًا على الصفقة، ذكرت السيدة أواني أن أفريكسيم بنك ملتزم بضمان بقاء الاقتصاد الإبداعي الأفريقي مناسبًا على الساحة العالمية مع تعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل وسد الفجوات الثقافية.



"من خلال تعزيز البنية التحتية لصناعة الأفلام في تونس، نأمل في جذب الإنتاجات الدولية، وتعزيز المواهب المحلية وتعزيز الروايات الإقليمية الأصيلة، وبالتالي تعزيز التأثير الثقافي لأفريقيا على مستوى العالم. هذا جزء من مهمتنا لدعم الصناعات الإبداعية في إفريقيا من خلال برنامج الشبكة الإبداعية الأفريقية. إن توسيع مرافق استوديوهات ميدوود في تونس سيضع تونس كمركز جذاب للإنتاج السينمائي المحلي والدولي، مما يعزز رؤية البلاد وجاذبيتها لصانعي الأفلام العالميين ويدعم الترويج للروايات والمواهب الأفريقية ".



من جانبه، قال السيد العجرودي إن مرافق الاستوديو الموسعة ستعزز خلق فرص العمل وتنمية المهارات عبر أنشطة ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج لأن البنية التحتية ذات المستوى العالمي ستستوعب عمليات إنتاج واسعة النطاق قادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي في القطاع الإبداعي التونسي.



وقال: "في ستيديوهات ميدوود، نعتقد أن الوقت قد حان لأفريقيا لتصبح راوية القصص – مشاركة تراثنا وأحلامنا وأصواتنا مع العالم".



عُقدت الأيام الإبداعية الأفريقية لعام 2024 التي استمرت لمدة أربعة أيام، من قبل أفريكسيم بنك في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، تحت شعار "شعب واحد، متحدون في الثقافة، مبدعون من أجل العالم" وحضره ما يقرب من 4000 مندوب يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات الإبداعية من جميع أنحاء إفريقيا والشتات.



وتضمنت العروض الحية، وخطابات قادة الصناعة والخبراء، وجلسات متميزة، وعروض الأزياء، والأحداث الرياضية، والحفلات الموسيقية الراقية، وعروض لفنون الطهي إلى جانب السوق والمعرض الحيوي.



توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

التواصل الإعلامي:



السيد فنسنت موسومبا

مدير الاتصالات والفعاليات (العلاقات الإعلامية)

البريد الإلكتروني: ...

تابعنا على:

تويتر:



فيسبوك:

لينكد إن:

إنستغرام:

معلومات عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:



البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل فريقيا وخارجها. كان البنك، على مدى 30 عامًا، ينشر أدوات مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية، وتسريع التصنيع والتجارة البينية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. باعتباره داعما قويًا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية نظامًا أفريقيًا للدفع والتسوية (PAPSS) اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أنشأت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك صندوق تكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم البلدان للمشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



في نهاية شهر ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال مساهميها 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني

وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور أفريكسيم بنك إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين، (يشكلان معا "المجموعة "). يوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

